Management : l'innovation Jugaad ou le "système D" revisité

"Eloge de la débrouillardise, osez l’Innovation Jugaad" : c'est le thème d'une conférence organisée par ICF (International Coach Fédération) avec l'association DCF (Dirigeants commerciaux de France) et le réseau Mom 21, le 6 mars, de 18h30 à 23 heures dans les locaux d'Exhibit Group à Carros (5ème avenue 18ème rue). En hindi, Jugaad signifie "débrouillardise". A l’image des entrepreneurs Indiens dotés de cet état d'esprit agile, il est possible de parvenir à transformer les contraintes en opportunités et à faire mieux avec moins, tout en restant simple, flexible, en faisant appel à l’intuition et en intégrant les exclus. Bref, réussir à improviser des solutions ingénieuses grâce à l’adversité. C'est l'innovation Jugaad. En quelque sorte notre fameux "système D", revisité et théorisé.

Pour en parler, Fanny Walter. Ingénieur, MBA, responsable commerciale pendant douze ans, elle est ensuite partie 5 ans en Inde comme consultante interculturelle puis coach. Ce fut pour elle l'opportunité de voir le monde autrement et de s'inspirer de techniques indiennes, comme le yoga, la méditation, l'innovation Jugaad. Fanny Walter est également coach professionnelle ICF certifiée ACC et animatrice du réseau MOM21 Sud-Est, un réseau dédié aux nouvelles formes d’organisation et de management permettant de concilier productivité, réactivité, innovation, et bien-être.