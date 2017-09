Mandelieu : le 1er salon des maires, élus locaux et décideurs publics

Le 1er Salon des Maires, Elus locaux et Décideurs publics des Alpes-Maritimes aura lieu le 22 septembre de 8h30 à 17h30 au Centre Expo-Congrès de Mandelieu-la-Napoule. Dédié aux actions et aux préoccupations des collectivités et des organismes publics, cette nouvelle manifestation est organisée par l’Association des Maires et Présidents des Communautés des Alpes-Maritimes (AMF 06) qui a cherché à réunir ceux qui préparent l'avenir des communes et des territoires dans un lieu unique de rencontre entre décideurs publics et fournisseurs de biens et de services aux mairies et collectivités locales.

Parallèlement au salon, l'ADM06 que préside Honoré Colomas, maire de Saint-André-de-la-Roche, tiendra son assemblée générale. Au menu dans la matinée, un débat politique des maires face aux parlementaires sur le thème de "l'avenir de la commune", suivi d'un débat technique avec la participation du préfet Georges-François Leclerc, des services de l'Etat, des représentants du Département, de la région et des partenaires. L'AG statutaire se poursuivra ensuite à partir de 15h30.

L'espace stands, quant à lui, sera ouvert au public dès 10 heures et inauguré à partir de 10h45 par l'ensemble des personnalités présentes. La journée se terminera par la signature de conventions de partenariat avec la Fondation du Patrimoine, LIDER Diabète France, le club Smart Grid de la CCI Nice Côte d'Azur et Pôle Emploi.