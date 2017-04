Mandelieu : toute l'occasion" aux "Nouvelles vagues du Nautisme"

Rebaptisé "Les Nouvelles Vagues du Nautisme", le Salon du Bateau d’Occasion de Mandelieu la Napoule déroulera sa 27éme édition au Port de La Napoule du 13 au 17 avril. Du day-cruiser au yacht plus de 300 bateaux seront présentés. Entrée libre. Le salon bateau sera couplé avec la 3ème édition du Salon du Coupé Cabriolet et SUV.

Rebaptisée "Les Nouvelles Vagues du Nautisme", la 27ème édition du Salon du Bateau d’Occasion de Mandelieu la Napoule se tiendra au Port de La Napoule du 13 au 17 avril. Grand rendez-vous du nautisme au printemps, elle s’inscrit comme un véritable baromètre du marché européen du bateau d’occasion. Vitrine de la plaisance du day-cruiser au yacht, elle permet de découvrir plus de 300 bateaux à flots de 4 à 26 mètres. Avec plus de 10 000 m2 d’exposition à terre et 2 km de quais, elle présente également de nombreux produits et services liés à la navigation. Plus de 60 grandes marques d’importateurs européens et mondiaux seront au rendez-vous dont 27 présentes à l'année à travers les professionnels du nautisme installés sur le Port. Entrée libre. (Photo ci-dessus © Photo Stéphane Gamelin. www.o2gam.com)

Parmi les nouveautés cette année, à noter un quai spécialement dédié aux catamarans. Inauguré pendant le Salon, il permettra de présenter cinq catamarans Lagoon (Groupe Bénéteau) exceptionnels, de 20 mètres de long par 10 mètres de large. Pendant les cinq jours d'autre part des animations à la carte pour le grand public et les professionnels seront organisées par le Pôle Nautique de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins. La soirée d'inauguration, le 14 avril à partir de 18 heures, se fera en présence de Marc Pajot, grand navigateur notamment sur catamaran.

Et puis, pour la troisième année, les Nouvelles Vagues du Nautisme seront couplées avec le Salon du Coupé Cabriolet et SUV. Il se tient aux mêmes dates, mêmes horaires, même adresse. En voiture et en bateau!

