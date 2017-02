Mangas, jeux vidéo, comics et cosplay au MAGIC#3 : pop culture à Monaco!

Il n'y aura pas que le nouveau salon de l'auto qui fera vibrer la Principauté ce week-end. Samedi 18 février, au Grimaldi Forum, ce sera aussi la fête pour les geeks et les amateurs de pop culture avec MAGIC#3, la troisième édition du Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC) qu'organise Shibuya Productions. Ce festival, qui réunit les passionnés de mangas, de jeux vidéo, d’animation et de comics, autour des plus grands artistes internationaux du genre a pris son envol en trois ans et vient concurrencer quelques salons concurrents déjà bien établis comme la Japan Expo, le Comic Con, la Paris Games Week et Paris Manga.

Le grand rendez-vous monégasque, sur un concept moins commercial que ses concurrents, se présente en plusieurs temps forts comme l'explique Cédric Biscay, l'un des deux fondateurs de la société monégasque Shibuya Productions. Le premier temps fort : un cycle de conférences et de tables rondes avec de célèbres auteurs, game designers, producteurs, scénaristes et illustrateurs internationaux. Parmi les célébrités annoncés quelques noms qui figurent à l'affiche : Mike Mignola (auteur des BD Hellboy), le japonais Tetsuya Nomura (réalisateur de la série mondialement connue Final Fantasy), le créateur français de jeux vidéo Michel Ancel (Rayman, Lapins Crétins, Beyond Good and Evil), etc.

Le second temps fort tient dans un concours de Cosplay exceptionnel qui réunit les plus grands performeurs du secteur : le Magic International Cosplay Masters. Le troisième : un concours de création de jeux vidéo, unique au monde, qui attribue au gagnant un investissement de 100.000 euros pour le développement de son projet. Sans oublier, autre temps fort, un concours international de manga en partenariat avec Shueisha et en collaboration avec Shibuya International.

Les fans ne se sont pas fait attendre. Les inscriptions (gratuites) sont déjà closes et ce sont près de trois mille personnes qui sont attendues samedi au Grimaldi Forum.