Marina High Tech : les innovations du nautisme vert à Villeneuve-Loubet

Le salon Marina High Tech, jeudi et vendredi 24 et 25 mai inaugure à Villeneuve-Loubet un nouveau concept de salon nautique qui conjugue l'innovation technologique dans le nautisme et la protection de l'environnement marin. Gratuit (à partir de 10 heures pour les professionnels et de 16 heures pour les particuliers).

C'est un nouveau concept de salon nautique qu'inaugure jeudi et vendredi 24 et 25 mai, la commune de Villeneuve Loubet avec Marina High Tech, un salon B2B (Business to Business) qui conjugue l'innovation technologique dans le nautisme avec la protection du milieu marin et le développement durable. Un angle de "nautisme vert" et de réduction de l'impact humain sur la vie marine qui constitue une première en France pour un salon. L'objectif est de montrer que les nouvelles technologies peuvent contribuer à la protection de notre environnement marin souvent malmené. Une réponse à un engagement de plus en plus marqué tant de la part des acteurs économiques nautiques que des utilisateurs de plus en plus sensibles à la protection de la faune et la flore de la Méditerranée. (Photo @ MHT18).

Les bateaux nouvelle génération présentés à flot

"Les exposants attendus sont des marques, entreprises et tous professionnels issus des marchés aux thématiques de l’innovation technologique, développement durable et protection de l’environnement marin", expliquent les organisateurs, Sophie Mordelet et Jean-Philippe Warnery. La nouvelle génération de bateaux high-tech et structures nautiques en lien avec les thèmes disposera d’un accès à l’eau : 15 places de 10 à 25 mètres et même plus suivant les unités, sont ainsi proposées autour de la capitainerie. Ces bateaux "nouvelle génération" comme les bateaux solaires, électriques, hybrides, à propulsion photovoltaïque pourront ainsi présenter leurs caractéristiques et innovations technologiques.

Orienté professionnel le Salon s'adresse non seulement aux capitaines de yachts et super yachts mais aussi aux responsables de chantiers navals, sociétés de management, shipchandlers… Un Pôle dédié aux super yachts présentera les services innovants en rapport avec le high tech et l’écologie.

MHT18 AWARD : le concours d'innovation

Des tables rondes et conférences se dérouleront tout au long de la manifestation afin de sensibiliser les professionnels et le grand public sur le port et le bateau de demain, sur les marinas connectées, le sanctuaire Pélagos, la protection des récifs coraliens, etc.. Des intervenants pourront présenter les nouveautés et actualités concernant les thématiques qui se posent de nos jours sur les aspects économique, légal, juridique, commercial...

Le MHT18 AWARD, Prix du Meilleur Entrepreneur Français ou Etranger sera remis le soir du vendredi 25 mai avec une récompense financière à la clé. Le concours d'innovation est ouvert aux participants du salon avec et mettra en compétition une vingtaine de concurrents présentant des solutions comme le pedayak (Aquaphile), le Flexicat, catamaran modulaire transportable, le SeaZen, un bateau solaire, Navily, une appli collaborative de réservation de place au port qu'a lancée la start-up niçoise du même nom.