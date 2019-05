Marina High Tech : l'innovation nautique pour la protection de la mer

Une deuxième édition pour Marina High Tech, qui s'est ouvert ce matin vendredi au port de Marina à Villeneuve-Loubet et se poursuivra jusqu'à dimanche soir. Le Salon international de l’innovation nautique appliquée à la protection du milieu marin met le cap sur le port du futur et les innovations ergonomiques et non polluantes en matière de yachting. A cette occasion seront fêtées les cinquante ans de l'emblématique marina de la Côte d'Azur.

L’innovation nautique appliquée à la protection du milieu marin : c'est le thème de Marina High Tech dont la seconde édition a commencé ce matin dans le port de la Marina de Villeneuve-Loubet et se poursuivra jusqu'à dimanche soir. Pour cette deuxième édition, dont l'invité d'honbneur est Lionel Pean, plus de 40 exposants seront présents. On pourra découvrir, dans un site dédié et aménagé autour de la capitainerie du port, les dernières innovations ergonomiques et non polluantes en matière de yachting : moteurs hybrides, systèmes à propulsion photovoltaïque, bouées connectées, luminaires high tech, extincteurs green, systèmes de filtrage non polluant des eaux usées, gyropodes, trottinettes électriques ou encore digues écologiques immergées. (Photo DR).

Certaines de ces innovations nautiques, uniques au monde, seront présentées en exclusivité lors du concours de l’innovation du salon Marina High Tech. Des conférences et colloques regroupant scientifiques, inventeurs, navigateurs et institutionnels sur les thématiques de la plaisance verte et du port de demain viendront compléter cette vitrine expérimentale d’exposants du monde de la plaisance et de la défense de l’environnement marin (start-up et professionnels du nautisme).

Des tables rondes seront organisées et le trophée de l’innovation "Marina-High Tech 2019" sera remis samedi à 18 heures. A noter que sera présenté également lors de ce salon le pôle "bateaux nouvelle génération" à énergies renouvelables non polluantes.

Cette seconde édition offre d'autre part l'occasion de fêter le 50ème anniversaire de Marina Baie des Anges dont la construction a débuté en 1968 pour se terminer en 1993 après 25 ans de travaux et, est-il rappelé, de péripéties. Ensemble emblématique de la Côte d'Azur, Marina Baie des Anges a été couronné depuis 2000 par le label "Patrimoine Architectural du XXème siècle". Sont regroupé en 4 bâtiments dessinés en immenses vagues blanches quelque 1.600 appartements avec au centre un port de plaisance de 550 anneaux.