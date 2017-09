Marketing Digital : Key Infuser reconnue comme l'une des solutions les plus disruptives

Une reconnaissance internationale pour Key Infuser : avec son petit robot KiOne, elle a été consacrée comme l’une des solutions les plus créatives et disruptives du Marketing Digital au monde. La société fondée à Sophia par Domitille Esnard-Domerego et Lidwine Martinot, deux expertes de l’Innovation en microélectronique, a été seule finaliste française de la Digital Marketing Innovation World Cup 2017 à Cologne, concours organisé lors du salon international DMEXCO. Key Infuser s'est ainsi classée à la 5ème place dans un challenge auquel participaient des start-up du monde entier.

Pour Lidwine Martinot, la Directrice Technique, c'est un signe supplémentaire. "La robotique avec l’intelligence artificielle font définitivement leur entrée dans le monde du Retail et Digital Marketing. Lors du CES de Las Vegas en janvier dernier, nous avions déjà perçu l’intérêt d’un public d’horizon très divers. Ce prix confirme que KiOne devient un incontournable du Retail sur la scène internationale".