Mars aux Musées : un voyage sur la "planète Arts"

C'est une manifestation désormais bien rodée. Mars aux Musées, organisée "par les étudiants pour les étudiants", entamera sa 16ème édition le 2 mars prochain. Jusqu'au 24 mars, elle se déclinera autour du thème "D’Ici et d’Ailleurs" et de la diversité avec 11 événements organisés dans 10 musées de la Ville de Nice avec une centaine d'artistes. L'occasion de voyager sur la "planète arts" en parcourant différents continents à travers notamment une exploration de l’art contemporain au MAMAC, une présentation poétique et musicale des couleurs de Matisse au Musée Matisse, ou encore une rencontre des cultures du monde au Musée d’Archéologique de Nice –Site de Cimiez, avec un défilé chorégraphié et un escape-game !

Au menu bien d'autres opérations et une inauguration qui aura lieu le jeudi 2 mars 2017 à 19h au MAMAC.

Mars aux Musées a pour objectif de faire vivre aux étudiants et aux jeunes de moins de 26 ans des expériences inattendues, surprenantes, exceptionnelles pour leur permettre de découvrir les musées de Nice et susciter chez eux un intérêt pour l’art et la culture. Durant le mois, les musées de la Ville de Nice se transforment en lieux de performances, de concerts, de projections, de créations, et de cours délocalisés. Etudiants et artistes, professionnels et amateurs, mettent ainsi leur talent et leur passion au service de la médiation, pour toucher les étudiants de tous horizons.

Cette manifestation unique en France est menée par Ville de Nice et l’Université Nice Sophia Antipolis avec les étudiants du Master 2 professionnel Évènementiel, Médiation et Ingénierie de la Culture, qui en assurent la programmation.