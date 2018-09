Mastère OSE à Sophia : l'Hydrogène, vecteur énergétique du futur ?"

"L'Hydrogène, vecteur énergétique du futur ?" : c'est à cette question que cherchera à apporter des réponses le 18ème événement du Mastère OSE mardi 25 septembre de 9 à 17 heures dans les locaux de Mines ParisTech à Sophia Antipolis (1, rue Claude Daunesse). L’hydrogène est-il bien rappelé, est à considérer avant tout comme un "vecteur énergétique". C'est-à-dire que, n'existant pas à l'état pur dans la nature, il ne peut pas être assimilé à une source d'énergie. Il faut le produire. Mais, en revanche il peut apporter un maillon essentiel entre autres dans la chaîne de la mobilité propre : ses applications principales utilisent la technologie de la pile à combustible, qui ne rejette que de l’eau.

Ce vecteur énergétique, une fois produit, permet donc une utilisation de l’énergie entièrement décarbonée, qui s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel de transition énergétique. S’appliquant au secteur des transports et du stockage, l’hydrogène comme vecteur énergétique pourrait devenir l’énergie du futur.

Il offre de plus des possibilités de flexibilités, notamment avec le power-to-gas. Ce dernier a pour but de transformer le surplus d'électricité renouvelable intermittente en gaz vert, pour pouvoir la stocker. L'électricité est en effet convertie en hydrogène par électrolyse de l'eau. L'hydrogène peut ensuite être combiné, par un processus de méthanation, à du dioxyde de carbone (CO2) pour obtenir du méthane de synthèse dont les propriétés sont identiques à celles du gaz naturel, pouvant ainsi être injecté dans le réseau de transport de gaz. La production décentralisée d’électricité étant de plus en plus convoitée, l’hydrogène semble donc un élément intéressant à prendre en compte aussi bien dans une approche macrosystèmes qu’écosystèmes soulignent les étudiants du Mastère.

L'événement OSE permettra aussi de faire le point avec des intervenants de haut vols sur l'état de l'art des technologies de l'hydrogène, tandis que deux tables rondes porteront pour la première sur le thème de l'"'Intégration de l’H2 à grande maille, quelles stratégies adoptent les réseaux de transport ?" et pour la seconde sur "L’hydrogène : maillon manquant aux initiatives locales pour une énergie décarbonée ?". La conclusion se fera autour des "Challenges et perspectives de la filière H2".

Cette journée, animée par les élèves du Mastère OSE à travers des présentations techniques et une participation aux débats, sera ouverte par Philippe Boucly, Président de l’AFHYPAC (Association Française pour l'Hydrogène et les Piles à Combustible) qui fera des retours sur l’étude H2 McKinsey et le Plan Hulot.