Masters en management : SKEMA dans le Top 25 du Financial Times

La Business School de Sophia Antipolis gagne 10 places dans le Classement annuel mondial 2018 des programmes Masters in Management que vient de publier le Financial Times. Elle entre dans le Top 25 mondial et se classe comme la 5ème française. Autre grande école de commerce azuréenne dans ce Top 25 : l'EDHEC en 17ème position mondiale et 4ème française.

Une belle progression pour SKEMA Business School dans le Classement annuel mondial 2018 des programmes Masters in Management que vient de publier le Financial Times. La grande école de commerce dont l'un de ses grands campus historiques est à Sophia Antipolis intègre le Top 25 mondial (sur 100 institutions pédagogiques internationales) de ce prestigieux classement pour son Programme Grande Ecole. Présente dans ce palmarès depuis sa création en 2009, elle réalise cette année une spectaculaire progression et gagne dix places par rapport à son classement 2017. (Photo WebTimeMedias : l'entrée du campus de SKEMA à Sophia Antipolis) SKEMA se classe du même coup comme la 5e école française derrière HEC (2ème mondiale), l'Essec Business School (4ème mondiale), l'ESCP Europe (5ème) et l'EDHEC, autre business school présente sur la Côte, en 17ème position au niveau mondial (16ème l'an dernier). En tête du palmarès on retrouve l'Université St Galien en Suisse, suivi d'HEC, puis de la London Business School. Dans ce panorama mondial, SKEMA se distingue particulièrement sur plusieurs critères. La mobilité internationale des étudiants (International Mobility) : l'école gagne une place et se situe au 17ème rang

Les objectifs atteints par les diplômés grâce à leur diplôme (Aims achieved) : SKEMA progresse de 12 places et se situe au 20e rang mondial

La proportion d'étudiantes (Female students) en comparaison des étudiants : SKEMA se classe 13e

La féminisation du corps professoral (Female Faculty) : SKEMA figure en progression de 4 rangs sur ce critère et se classe 21e Pour SKEMA, cette forte progression fait écho au modèle pédagogique qu'elle développe et qui s'appuie sur les trois nouvelles académies autour desquelles se déploie désormais le corps professoral de l'école : innovation, globalisation, digitalisation. Directrice Générale de SKEMA et Présidente du Chapitre des Ecoles de Management de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) Alice Guilhon se réjouit évidemment de ce résultat. "Si nous ajoutons à ce palmarès notre 4ème place dans le dernier classement mondial du FT sur les formations en Finance (programme MSc Financial Markets and Investments), la pertinence de notre modèle se voit renforcée", souligne-t-elle. Voir le classement des Masters en management du Financial Times.