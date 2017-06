Matériaux avancés : le CARMA (Sophia) tient son AG

Le CARMA (Centre d’Animation Régional en Matériaux Avancés) tient son Assemblée Générale Ordinaire cet après-midi, mercredi 7 juin de 14 à 16 heures à Mines ParisTech à Sophia Antipolis. Depuis plus de 20 ans, cette association que préside Luc Tournaire, propose aux entreprises toute une palette de services autour de l'expertise des matériaux et des procédés. Réunissant entreprises, laboratoires de recherche et autres acteurs associatifs régionaux, l'association intervient principalement sur trois domaines de matériaux (plastiques et composites; alliages d'aluminium; matériaux bio-sourcés) et sur différents secteurs industriels (aéronautique, bâtiment, électronique, emballage, énergies, médical, etc.).