Matthieu Dumont, diplômé 2010, nommé directeur du campus chinois de SKEMA

Diplômé de l’école en 2010, Matthieu Dumont vient d’être nommé à la tête du campus chinois de SKEMA Business School à Suzhou, à proximité de Shanghai. Spécialisé dans l’implantation et la gestion des entreprises françaises en Chine, il était auparavant directeur du développement des activités de la société du Chef Joël Robuchon à Shanghai (Joël Robuchon China).

C'est un ancien diplômé de SKEMA Business School, qui vient d’être nommé à la tête du campus de l’école de management globale, établie depuis 2009 au sein de la technopole de la ville de Suzhou, à proximité de Shanghai. Matthieu Dumont, depuis sa sortie de l'école en 2010, s’est spécialisé au cours de ces 8 dernières années dans l’implantation et la gestion des entreprises françaises en Chine. Dans ses nouvelles fonctions pour SKEMA Business School, ses principales missions seront d’assurer le pilotage, la gestion, le développement et la représentation de son campus chinois en lien avec ses parties prenantes : étudiants, entreprises, universités et principaux relais institutionnels.

Matthieu Dumont, 30 ans, est diplômé en 2009 du programme Grande Ecole et en 2010 des Masters of Science (MSc) Project & Programme Management & Business Development et International Business de SKEMA, ce dernier effectué sur le campus méricain de l'école, au sein de l’université américaine North Carolina State University. Avant d’être nommé directeur du campus chinois, Matthieu était jusqu’en avril 2017 directeur du développement des activités de la société du Chef Joël Robuchon à Shanghai (Joël Robuchon China) dont il a géré l’adaptation de l’organisation au marché local chinois. Auparavant, de 2009 à 2014, il a occupé différents postes de management au sein de CCI France Chine, jusqu’ au poste de directeur-adjoint de la Shanghai Branch.

Le campus chinois de SKEMA à Suzhou, à proximité de Shanghai.