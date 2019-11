Maureen Clerc, nouvelle directrice d'Inria Sophia Antipolis

Une nouvelle directrice depuis le 1er novembre pour l'Inria Sophia Antipolis : Maureen Clerc. Elle a remplacé David Simplot. Arrivé d'Inria Lille en janvier 2018, il n'est pas parti bien loin : il prend la direction du 3IA, l'Institut interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle Côte d'Azur, dont il a grandement contribué à la labellisation l'an dernier en tant que responsable scientifique du projet. Un institut qui se met en ordre de marche actuellement et qui requiert une bonne partie de son temps d'activité. Maureen Clerc, quant à elle, n'aura pas besoin de temps d'adaptation à l'écosystème azuréen. Elle est intégrée dans la communauté et connaît parfaitement le site d'Inria Sophia.

Elle y est entrée en 2009 après un parcours impressionnant : Polytechnique (1990-1993), Mathématiques appliquées à l'Université Pierre et Marie Curie (1993-1994), Ecole Nationale des Ponts et Chaussées dont elle sort ingénieur (1994-1996), Phd à Polytechnique (1996-1999) pour finir sur un PostDoc à Stanford aux Etats-Unis (1999-2000). Avant son arrivée à Inria, elle avait été chercheuse à l'école nationale des Ponts et Chaussées (2001 à 2009).

Directrice de recherche à Sophia, elle est spécialisée dans la neuroélectrophysiologie. Elle s'est intéressée tout particulièrement aux interfaces Cerveau-Ordinateur (Brain Computer Interface ou BCI). Le but des BCI est de traiter les signaux électriques liés à l'activité cérébrale et les traduire en commandes. Le projet ANR CoAdapt qu'elle a animé de 2009 à 2014 a ainsi cherché à exploiter la co-adaptation qui opère entre l'utilisateur d'un BCI et le système.

Au sein de l'équipe Athena, elle a reçu le prix Pierre Faurre de l'Académie des Sciences en 2014, pour ses travaux de recherche sur la modélisation et l’interprétation des signaux électriques du cerveau. Elle a également co-écrit avec Laurent Bougrain et Fabien Lotte, "Les interfaces cerveau-ordinateur", publié en 2016, le premier livre sur les BCI réalisé par la communauté française couvrant l’ensemble du domaine. Désormais à la direction d'un des plus grands sites de recherche Inria, c'est une nouvelle aventure qui commence.