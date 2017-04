Med'Dates 2017 à Nice : 1er forum de recrutement des professions de santé

Med'Dates 2017 qui aura lieu le 25 avril prochain, de 10 à 14 heures à la faculté de Médecine de Nice est une "première" : il s'agit du premier forum de recrutement de Nice dédié aux professions de santé. Organisé par le cabinet de conseil, audit et recrutement Asclépia Conseil, il a pour vocation de faciliter l'échange entre recruteurs et candidats. "Recruter dans le secteur médical, paramédical et pharmaceutique est un enjeu stratégique majeur dans les Alpes Maritimes", explique Florence Grasser, présidente. "Pénurie dans certaines professions, déserts médicaux, émergence de nouveaux métiers, nécessité d’être agile et de proposer de nouvelles activités...: les problématiques sont nombreuses."

L’objectif de ce forum ? Faire gagner du temps aux recruteurs mais aussi aux candidats et leur permettre d’échanger. Plus de dix établissements seront présents (Cliniques Tzanck, Groupe Saint George, Clinique Saint François et CHU de Nice, Groupe Orpea, etc) afin de rencontrer des profils variés : oncologie, infirmiers, pharmaciens, cadres de santé, anesthésistes, chirurgiens...

Dix recruteurs seront sur le salon pour rencontrer professionnels et futurs professionnels de santé. Ces derniers pourront échanger en direct avec des DRH et Directions et déposer leur CV. Un atelier de conseil gratuit d’expert-comptable sur l’installation en libéral sera également proposé ainsi qu’un atelier d’Asclépia Conseil pour découvrir le pôle recrutement du cabinet. L'après-midi, de 14 à 18 heures, sera consacrée au cycle de conférences d'Asclépias Conseil avec pour thématique la qualité de vie au travail des professionnels de santé.