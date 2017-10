Median : deux nominations pour un développement "significatif" en Asie

Ce sont deux nouvelles nominations, chez Median Technologies, à Sophia Antipolis, qui viennent confirmer la volonté de la start-up de se développer d'une façon significative sur le marché asiatique. Median, qui se décline comme The Imaging Phenomics Company®, annonce la nomination de Vivian Wang comme General Manager pour la Chine et celle de Takashi Hayashi comme Managing Director pour le Japon. "Le marché asiatique représente une opportunité de développement importante pour Median, à la fois pour nos activités dans les essais cliniques et dans le domaine des soins aux patients. Vivian et Takashi ont une excellente connaissance des marchés chinois et japonais. Cette connaissance va être déterminante pour renforcer notre position en Asie", souligne Jeanne Hecht, Chief Operating Officer de Median Technologies.

"En parallèle de ces deux nominations, nous avons récemment annoncé l'ouverture de notre nouvelle filiale à Hong Kong, qui va nous permettre d'adresser directement le marché asiatique. Nous nous appuyons également sur la relation avec notre investisseur chinois, FURUI, pour construire et développer nos réseaux de leaders d'opinion dans le domaine des soins aux patients", ajoute Jeanne Hecht.

Vivian Wang, en tant que General Manager pour la Chine, est responsable de la montée en puissance des opérations de Median ainsi que de celle des équipes commerciales sur ce territoire. Elle assurera l'exécution du plan stratégique de Median Technologies en Chine ainsi que la tenue des échéances clés pour la société et ses clients.

Auparavant, Vivian a travaillé chez Philips Healthcare, principalement en tant que Business Leader pour l'informatique médicale. Dans cette fonction, elle a développé la stratégie commerciale à court et à long terme de l'informatique médicale pour le marché chinois, a mis en place un portefeuille de solutions adaptées, a géré la mise sur le marché de nouveaux produits ainsi que les stratégies de communication produit et de marketing associées. Elle a eu la responsabilité directe des résultats financiers de son activité. Elle a mis à profit son expérience pour comprendre les marchés du logiciel et de la santé en Chine, le Ministère de la Santé et les voies réglementaires pour le développement de nouveaux produits médicaux souligne Median. Elle a également développé un important réseau de leaders d'opinion.

Takashi Hayashi en tant que Managing Director pour le Japon est responsable du développement et de la montée en puissance de Median sur ce territoire. A son actif, une trentaine d'années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, en tant que collaborateur dans une CRO (Contract Research Organization). Takashi Hayashi a plus de 13 ans d'expérience commerciale mais également de recherche dans le domaine des essais cliniques pour différents secteurs relatifs à la santé (industrie pharmaceutique, société de biotechnologie).

Son parcours pointe la direction Business Development et Directeur Grands Comptes Asie-Pacifique-Japon chez BioTelemetry Research, la division de la recherche de BioTelemetry, Inc. Avant ses différents postes chez BioTelemetry Research, il a également occupé des postes de direction en tant que Operating Officer et Director for Sales, Marketing & Business Development chez Ina Research Inc., une importante CRO japonaise et a également été Président et Chief Operating Officer de la filiale philippine de la compagnie, INA Research Philippines.