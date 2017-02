Median présente à Shanghai sa plateforme iBiopsy™ pour les pathologies hépatiques

Median Technologies participera du 15 au 19 février à Shanghai à la réunion annuelle de l'Asian Pacific Association for the Study of the Liver, la plus importante association scientifique en Asie-Pacifique dédiée aux avancées thérapeutiques dans les maladies hépatiques. La MedTech de Sophia Antipolis présentera sa plateforme iBiopsy™ pour les pathologies hépatiques sur le stand FURUI / Echosens et fera une présentation le 16 février dans le cadre du Satellite Symposium co-organisé par FURUI et Echosens. Ces diverses présentations résultent du contrat d'investissement (une augmentation de capital de 19,6 M€) entre Furui Medical Science Company Luxembourg et Median Technologies finalisé en décembre 2016.

iBiopsy™ (Imaging Biomarker Phenotyping System) est une plateforme innovante qui allie les biomarqueurs d'imagerie non-invasifs à la phénomique. Cette combinaison unique de la science et de la technologie est centrale dans le contexte de la médecine prédictive et de la médecine personnalisée car elle donne des indications à la fois pour le développement de nouvelles thérapies et pour la mise en place de stratégies de traitement individualisées. En particulier, iBiopsy™ permet de mesurer la maladie et d'évaluer la réponse au traitement sans recours à des biopsies, qui sont des procédures invasives et coûteuses. Le premier contexte d'utilisation de iBiopsy™ est celui des stéatoses hépatiques non alcooliques (Non Alcoholic Steatohepatitis NASH), dont la prévalence est en forte augmentation en Asie et dans d'autres régions du monde.

"La prévalence des maladies hépatiques augmente dans les pays asiatiques et la première application de notre plateforme iBiopsy™ concerne les stéatoses hépatiques non alcooliques. Nous sommes confiants dans le fait que notre technologie innovante va apporter de nouvelles solutions pour mieux évaluer ces pathologies hépatiques et va contribuer à l'émergence de nouvelles thérapies pour les patients qui en sont atteints", souligne Fredrik Brag, PDG de Median Technologies.