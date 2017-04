Median (Sophia) : alliance stratégique aux US

Median Technologies, fournisseur de services pour l'interprétation et la gestion des images dans les essais oncologiques a conclu une alliance stratégique avec inVentiv Health à Boston, un des leaders mondiaux dans le domaine des services aux sociétés biopharmaceutiques. Cette alliance va permettre aux clients de l'Américain inVentiv de disposer des biomarqueurs d'imagerie les plus avancés (ceux de Median) pour la conduite de leurs essais cliniques.

La société sophipolitaine Median Technologies et inVentiv Health à Boston, un des leaders mondiaux dans le domaine des services aux sociétés biopharmaceutiques, ont annoncé hier la conclusion d'une alliance stratégique visant à offrir les meilleurs services d'analyse et de gestion des images médicales pour la conduite des essais cliniques de phase précoce et de phase avancée en oncologie. Cette alliance va permettre aux clients d'inVentiv de disposer des biomarqueurs d'imagerie les plus avancés pour la conduite de leurs essais cliniques. Cela en sachant qu'aujourd'hui, 73 % des candidats médicaments anticancéreux en essais cliniques intègrent des biomarqueurs dans le cadre de leurs programmes de recherche et développement, souligne Median.

Fournisseur de services pour l'interprétation et la gestion des images dans les essais oncologiques, Median va ainsi compléter l'offre de services proposés par inVentiv Health en oncologie. inVentiv, est-il souligné, possède une expérience approfondie du secteur de l'oncologie et a collaboré avec ses clients au développement et à la commercialisation de plus de 78 % des produits d'oncologie approuvés par la FDA et 84 % des médicaments d'oncologie approuvés par l'EMA au cours des 5 dernières années. Cette expertise confère à inVentiv une connaissance approfondie des populations de patients, des problématiques que présente le design des études et des paramètres spécifiques des essais cliniques en oncologie.

"Dans le domaine de l'oncologie, les biomarqueurs d'imagerie fournissent une indication cruciale de la réponse d'un patient à une thérapie et se trouvent donc au cœur du développement de thérapies innovantes", a commenté Jeanne Hecht, COO de Median, qui met en avant la complémentarité des services et de l'expertise des deux sociétés.

Pour les études de phase précoce, Median va fournir aux clients d'inVentiv des services d'imagerie intégrés afin d'optimiser l'accès à des biomarqueurs d'imagerie à la fois pertinents et appropriés. L'automatisation et la standardisation de la gestion des images et de la revue des paramètres d'imagerie garantissent aux clients un accès simplifié à des données de la plus grande qualité possible, afin de prendre des décisions plus rapides et éclairées. Pour les études de phase avancée, Median va fournir un cœur technologique ayant obtenu un visa de la FDA et de plusieurs autres organes de régulation et qui assure un haut degré d'intégrité, de fiabilité et de transparence des données d'imagerie.

inVentiv et Median fourniront également des solutions avancées qui vont optimiser la valeur ajoutée des services fournis aux clients grâce à la possibilité de réaliser des développements spécifiques par compte client. Un accès à la plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy® de Median pourra également être proposé. iBiopsy® est une plateforme d'imagerie innovante qui ouvre la voie à la médecine prédictive grâce à l'analyse de phénotypes d'imagerie.