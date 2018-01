Median (Sophia), champion de la croissance EMEA de Deloitte

Déjà consacré comme champion de la croissance Méditerranée pour les sociétés cotées par Deloitte/In Extenso Technology Fast 50 2017, Median Technologies vient d'intégrer le classement Deloitte Technology Fast 500™ EMEA 2017, classement qui regroupe les sociétés technologiques en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (EMEA) affichant la plus forte croissance de leur chiffre d’affaires sur les quatre dernières années (+428% pour The Imaging Phenomics Company®).

La formidable croissance de Median Technologies à Sophia Antipolis avait déjà été couronnée en novembre dernier par le prix "Société Cotée" du Technology Fast 50, du palmarès Méditerranée Deloitte/In Extenso Technology Fast 50 2017, prix revenant à la première société cotée du palmarès pour la région Méditerranée. Cette fois, au-delà de la Méditerranée, c'est comme champion de la croissance pour toute la zone EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) que vient d'être consacrée "The Imaging Phenomics Company®." Median Technologies annonce en effet aujourd'hui avoir intégré le classement Deloitte Technology Fast 500™ EMEA 2017, classement qui regroupe les sociétés technologiques en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (EMEA) affichant la plus forte croissance de leur chiffre d'affaires sur les quatre dernières années. Sur cette période, Median affiche + 428%. Cette croissance est liée au développement de services de iCRO (imaging Contract Research Organization) délivrés par la société. Fier de figurer dans ce classement prestigieux, Fredrik Brag, CEO de Median Technologies, explique que cette "croissance rapide dans le secteur de l'analyse et de la gestion des images médicales a permis à nos clients de l'industrie biopharmaceutique de mieux exploiter les données d'imagerie, ce qui est nécessaire à la mise à disposition de nouveaux traitements et de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les patients qui en ont besoin". Pour Paul Sallomi, Deloitte Global Technology, Media & Entertainment et Telecommunications, Industry Leader, "alors même que la technologie continue à transformer nos manières de vivre et de travailler, les entreprises innovantes, et à forte croissance, resteront au premier plan lorsqu'il s'agit d'apporter de nouvelles idées sur le marché. J'attends avec impatience de de voir les gagnants de cette année impacter positivement notre monde pour les années à venir …" conclut-il.