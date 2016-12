Median Technologies : augmentation de capital (19,6 M€) réalisée!

Median Technologies à Sophia Antipolis a réalisé son augmentation de capital de l'ordre de 20 millions d'euros. Le spécialiste de l'imagerie phénomique avait annoncé début novembre avoir signé avec Furui Medical Science Company Luxembourg, société détenue à 100% par Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd. (FURUI), un contrat d'investissement. Au titre de ce contrat, Median procèderait à une augmentation de capital réservée au profit de Furui Medical Science Company Luxembourg à hauteur de 1.507.692 actions nouvelles pour un prix de souscription de 13€ chacune, soit un montant total de 19.599.996€. C'est la réalisation définitive de cette augmentation de capital que MEDIAN annonce aujourd'hui.

Elle va principalement lui permettre de développer de nouvelles opportunités commerciales pour ses produits pour la Chine, d'optimiser ses fonds de roulement et de répondre à d'autres besoins généraux. A l'issue de cette opération, le capital social de Median Technologies se monte à 579.601,30 euros et le nombre total d'actions s'élève à 11.592.026 actions, représentant 11.575.006 droits de vote.

Les actions nouvelles sont assimilables aux actions ordinaires existantes de Median Technologies et cotées sur Alternext sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011049824. A l'issue de l'opération, Furui Medical Science Company Luxembourg détient 13,01% du capital et 13,03% des droits de vote de Median Technologies.