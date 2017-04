Median Technologies à Sophia : chiffre d'affaires en hausse de 64%!

La société sophipolitaine d'imagerie médicale, qui se présente désormais comme ""the Imaging Phenomics Company™", est en passe de réussir son pari. Après plusieurs levées de fonds conséquentes et quelques belles alliances réussies, elle voit son chiffre d'affaires décoller. A 6,4 M€ en 2016, il affiche une hausse de 64% sur 2015. Cette croissance devrait se poursuivre cette année avec un carnet de commandes bien rempli et les promesses de sa plateforme iBiopsy® qui ouvre sur la médecine de précision. La médecine de demain.

Median Technologies, "the Imaging Phenomics Company™" (voir explications ci-dessous), est bien en passe de devenir l'une des belles success stories que Sophia Antipolis attendait. Après plusieurs levées de fonds conséquentes (trois opérations de l'ordre de 20 M€ depuis 2014, dont la dernière en décembre dernier), ses résultats financiers pour l'exercice 2016, témoignent de la réalité de son décollage. La société qui exploite la puissance de l'imagerie phénomique et qui, au-delà de la lutte contre le cancer développe désormais des solutions et des services d'imagerie innovants dédiés aux soins de santé pour tous, a vu son chiffre d'affaires exploser.

A 6,4 M€, il est en hausse de 64 % par rapport à 2015, forte augmentation principalement liée à l'exécution de contrats dans le domaine des essais cliniques, tandis que la trésorerie nette reste plus que confortable à 41,8 millions d'euros. Quant à son effectif, il s'élève à 84 personnes (en France et aux Etats-Unis), contre 57 l'année précédente. Loin du "plafond de verre" de 20 personnes auquel se sont heurtées pendant des années beaucoup de start-up azuréennes.

Les grands changements de l'année 2016

"Pour Median Technologies, l'année 2016 a été marquée par d'importants investissements opérationnels, en particulier aux États-Unis, ainsi que par le renforcement majeur des équipes de management du groupe, avec la nomination de nouveaux dirigeants et également de nouveaux administrateurs", commente Fredrik Brag, Président et CEO de Median Technologies. "Nous avons considérablement renforcé nos effectifs aux États-Unis et en France dans le but de développer nos capacités opérationnelles à l'international."

"2016 a également marqué un tournant décisif en matière de recherche et développement, notamment avec le lancement de notre plateforme 'iBiopsy® et la signature d'une collaboration stratégique avec Microsoft qui collabore au développement de la plateforme. Enfin, en décembre 2016, l'augmentation de capital réalisée au profit de notre investisseur et partenaire stratégique chinois FURUI, constitue pour Median Technologies une véritable opportunité de pénétrer le marché chinois qui est extrêmement prometteur. La Chine représente aujourd'hui un marché en pleine expansion dans le domaine des essais cliniques et dans celui des soins aux patients ; c'est un marché clé pour nos technologies innovantes et notre plateforme d'imagerie iBiopsy®".

Cette belle croissance enregistrée en 2016 devrait se poursuivre. Au 31 décembre 2016, le carnet de commandes de Median Technologies s'établit à 16 M€ et se compose de contrats fermes pour un montant de 15,2 M€ ainsi que des attributions de projets pour 0,8 M€. Un niveau de carnet de commandes qui doit permettre à la société de poursuivre la croissance de son chiffre d'affaires pour les années à venir.

