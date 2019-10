Meet-up IBM & SAP : le point de rencontre entre sécurité et IA

"La Sécurité dans l'IA ? L'IA dans la Sécurité ? Le point de rencontre ?" : c'est le thème du prochain "Meet-up IBM & SAP" qui aura lieu au Village by CA à Sophia Antipolis, mardi 5 novembre à 18h30. Ce rendez-vous, organisé par IBM Cloud Côte d'Azur Meetup, réunira deux intervenants de haut vol. Jean-Luc Collet, spécialiste IBM des systèmes complexes, du deep learning et de l'Intelligence artificielle, montrera en premier lieu comment les défis d'explicabilité et de sécurité posés par l'IA en général et de deep learning en particulier, peuvent être évalués et exploités, notamment avec le framework open-source IBM ART.

Dans la seconde présentation Michele Bezzi, responsable de recherche expliquera comment SAP Security Research applique les techniques d’IA / de deep learning pour résoudre les défis que rencontrent les entreprises sur les questions de sécurité.