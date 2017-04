Menton : le Mirazur, classé 4e meilleur restaurant au monde!

Le palmarès des 50 meilleurs restaurants mondiaux établi par le magazine britannique "Restaurant" a placé le restaurant de Mauro Colagreco au sommet : 4e et premier établissement français devant 5 restaurants parisiens : L'Arpège (12e), le Plaza Athénée (13e), Alléno Paris (31e), Septime (35e) et L'Astrance (46e).

Un restaurant azuréen au sommet de la gastronomie mondiale : le Mirazur de Mauro Colagreco a encore gagné des places dans le classement des 50 meilleurs restaurants mondiaux établi par le magazine britannique Restaurant. Hier, lors d'une cérémonie à Melbourne à l'occasion de la présentation du palmarès 2017, il s'est retrouvé à la 4ème place, la première ayant été attribué à "L'Eleven Madison Park" de New York. Classé depuis 2012, le Mirazur était entré dans ce Top 50 en 25ème position, puis 28e en 2013, 11e en 2014 et 2015. En 2016, il avait déjà fait un bond en montant en 6e position avant cette nouvelle consécration de 2017.

Cette année, devant le Mirazur, outre le lauréat new-yorkais, se trouvent le vainqueur de l'an dernier, l'italien de Modène Osteria Francescana (2ème au classement), et le catalan espagnol El Celler De Can Roca (3ème). Le Mirazur peut aussi se targuer d'être le premier restaurant français du palmarès. Cinq autres restaurants français, tous parisiens, sont inscrits dans ce top 50 : L'Arpège (12e), Le Plaza Athénée d'Alain Ducasse (13e), Alléno Paris au Pavillon Ledoyen du chef Yannick Alléno (31e), Septime (35e) et L'Astrance (46e).

Voir le classement du Mirazur sur le site web theworlds50best.com