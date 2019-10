Métropole : les 7 start-up qui iront au Web Summit de Lisbonne

IoT Think Solution, Matrix, France Labs, 360&1, Time N’Joy, Keepin (StaffBooker S.A.S.) et Native Spaces : ce sont les sept start-up qui ont été sélectionnées pour participer sous l'aile de la Métropole Nice Côte d'Azur au Web Summit de Lisbonne du 4 au 7 novembre.

En termes de vitrine internationale pour les start-ups et l'innovation il y a toujours le CES Las Vegas, le Mobile Word Congress de Barcelone, plus récemment Vivatech Paris et maintenant le Web Summit de Lisbonne. Désormais plus grand événement tech en Europe, il est devenu en quelques années un salon incontournable pour tous les acteurs de l’innovation. Il aura lieu du 4 au 7 novembre et la Métropole Nice Côte d’Azur y emmènera sept de ses start-ups, dument sélectionnées afin de leur permettre de faire connaitre leurs solutions et leur faciliter l’accès à de nouveaux marchés. Cet événement sera aussi la première grande occasion pour la Métropole Nice Côte d’Azur de promouvoir sa nouvelle marque de territoire "Nice Côte d’Azur : Open New Horizons" à l’échelle internationale.

Le Web-Summit de Lisbonne propose conférences, expositions et networking aux investisseurs, business angels, multinationales et PME du monde entier. Près de 2.000 start-up, 1500 investisseurs et 60.000 visiteurs du monde entier y sont attendus et 170 pays seront représentés. En lien avec la CCI Nice Côte d’Azur, Business France et la délégation French Tech, la Métropole Nice Côte d’Azur emmènera et valorisera ces sept start-up issues de son territoire :

IoT Think Solution

Basée à Cagnes-sur-Mer, IoT Think Solutions est une société de services en BtoB créée début 2016 par Julien Dalmasso. Sa mission consiste à accompagner les entreprises dans le déploiement de leur projet de connectivité en proposant des solutions IoT complètes et sur-mesure. Pour cela, la start-up propose des solutions Machine-to-Machine (M2M) "clé en main" permettant de connecter tout type d’équipements industriels à internet. Sa solution Web KHEIRON Service Platform permet de couvrir les différents besoins des industriels. A participé cette année à Vivatech.

Matrix

Fondée par Patrice Coutard, cette start-up tout juste implantée sur la Métropole Nice Côte d’Azur, propose de surveiller gratuitement les facteurs vitaux grâce à une capsule intelligente reliée à une plateforme proposant ses services et applications mobiles, dédiées aux adeptes du Wellbeing ainsi qu’aux professionnels de santé. Matrix travaille déjà avec plusieurs professeurs niçois et l’Hôpital Pasteur.

France Labs

Société créée en 2011 par Cedric Ulmer et Olivier Tavard, France Labs est une entreprise spécialisée dans les moteurs de recherche pour entreprise. Leur technologie permet aux employés de retrouver les documents où qu’ils soient, quels qu’ils soient, tout en garantissant la sécurité.

360&1

Fondée en 2016 par Olivier Ricard, 360&1 développe et commercialise des solutions de web analytique, d’analyse de la performance digitale et d’automatisation des flux publicitaires. La première verticale que 360&1 adresse est celle de l’industrie de l’hébergement et l’hôtellerie, mais compte étendre sa technologie aux marchés connexes. La start-up poursuit ainsi sa mission principale de rendre aux hôtels leur indépendance économique face aux Online Travel Agencies, celles-ci détournant régulièrement leur trafic par l’utilisation de leur marque-hôtel, leurs ventes directes, leurs données clients et leur marge.

360&1 a obtenu le pass French tech 2018/2019 (programme national d’accompagnement d’entreprises en hyper-croissance).

Time N’Joy

Start up créée en 2017 par Axel Hutin, Time N’Joy propose aux utilisateurs, sur son site internet, en application mobile ou encore sur Facebook Messenger, toutes les opportunités d’événements ou de sorties présentées par les entreprises ou les organisateurs qui font confiance à la société pour augmenter leur visibilité. Les annonceurs peuvent référencer directement et gratuitement leurs événements sur une plateforme dédié aux professionnels de l’événementiel : My Timenjoy. La startup niçoise se développe aujourd’hui dans toute la France et compte bien se lancer à présent à l’international.

Keepin (StaffBooker S.A.S.)

Créée en 2016 à Nice par Arnaud Rochette, Keepin connecte tous les articles des stocks d’entreprises pour en assurer le suivi. Le smartphone sert alors de scanner et permet de suivre tous les mouvements. Keepin utilise des puces QR Code et NFC conçues pour tout type de produits: meubles, objets, vêtements, articles de sport, etc.

Native Spaces

Créée en janvier 2018 par Tanya Bencheva et basée à Nice, Native Spaces est une plateforme en ligne qui permet aux organisateurs d'événements, privés ou professionnels, de découvrir et réserver des espaces uniques, tout en profitant des services de prestataires partenaires. La société emploie à ce jour 6 personnes.