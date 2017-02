Métropole : Yespark sur le créneau de la location de places de parking

Spécialiste de la location longue durée de places de parking, la start-up parisienne arrive à Nice, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent du Var avec une solution innovante : une application mobile pour remettre sur le marché de la location à des tarifs "low-cost", les places de parking restées vacantes dans le parc immobilier des sociétés HLM.

Un nouveau venu high tech sur le créneau de la location de places de parking résidentielles à Nice, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent du Var : la start-up parisienne Yespark. Spécialiste de la location longue durée de places de parking, elle travaille en partenariat avec des sociétés HLM et gère les places de parking restées vacances dans leur parc immobilier, remettant ainsi sur le marché des emplacements existants mais jusqu'à présent inaccessibles. Sur la Côte d'Azur, Yespark opère ainsi avec Logis Familial et propose à la location des emplacements au sein de quatre parkings souterrains de la Métropole afin de faciliter le stationnement résidentiel.

L’application (sur Apple ou Android) référence ainsi un parking à Nice, deux à Cagnes-sur-Mer et un à Saint-Laurent du Var. Au total, ce sont 31 places qui sont disponibles à la location pour 43 à 84€/mois suivant la localisation ; un tarif en moyenne 30% moins cher que pour une place louée traditionnellement dans la même zone. Yespark propose un abonnement mensuel, sans engagement, sans caution ni préavis. L'automobiliste peut s'abonner en quelques minutes et accède au parking grâce à son smartphone, qui devient télécommande numérique.

"Le casse-tête de la plupart des automobilistes de Nice et des villes voisines est de trouver une place de parking. Aujourd’hui, nous leur proposons un nouveau service de stationnement innovant et encore inédit dans les Alpes Maritimes" souligne Thibaut Chary, cofondateur et président de Yespark. "Le lancement de notre offre locative des parkings, première étape dans le département, s’inscrit dans notre stratégie d’implantation dans la région où nous sommes déjà présents à Marseille".

Logis Familial, de son côté, est un acteur de référence dans le logement social. Cette filiale du Groupe Logement Français gère plus de 13 000 logements dans la seule région PACA. En confiant à Yespark la gestion locative de parkings, elle cherche à accélérer la rentabilisation de ses emplacements vacants. Depuis sa création en 2014, Yespark a en effet démontré sa capacité à diviser par 2 les taux de vacance de ses parkings en seulement 2 mois.