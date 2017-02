Michelin 2017 : Jean-Luc Lefrançois (Saint-Martin, Vence), seul promu azuréen

La gastronomie azuréenne serait-elle en panne? Dévoilé hier, le Guide Michelin 2017 n'a promu qu'un seul établissement azuréen : le Saint-Martin à Vence qui a décroché sa première étoile avec le chef Jean-Luc Lefrançois. Pour le reste, statu quo. Déjà, le Bib Gourmand paru en janvier n'avait consacré aucune nouvelle bonne adresse dans les Alpes-Maritimes.

La gastronomie azuréenne semble en panne si on la suit à travers le Guide Michelin. Dans le palmarès 2017 qui a été présenté hier, ne figure qu'un seul promu dans les Alpes-Maritimes : Jean-Luc Lefrançois, chef du Saint-Martin, à Vence, qui a décroché sa première étoile. Pour le reste : statu quo. Quelques bruits avaient pourtant laissé entendre que Bruno Oger avec l'Archange au Cannet pourrait accéder à sa troisième étoile. Mais, au final, on en reste avec une seule étoile supplémentaire dans le ciel azuréen.

Déjà en janvier, lors de la présentation des lauréats du Bib Gourmand 2017, la "bible" des petites tables, les Alpes-Maritimes n'avaient rien obtenu et avaient fait du surplace. Le guide n'avait retenu aucune nouvelle table cette année contre trois en 2016.

Pour nos voisins du Var, le Bib Gourmand avait été plus généreux. Il avait mis en lumière quatre nouvelles bonnes adresses dans cette fournée 2017 : Le Carré 2 Vigne à Toulon, Le Bertin à Draguignan, La Roquette à Rians et la Table à Tourtour. Mais en ce qui concerne l'édition 2017 du livre rouge, parue hier, le Var n'est guère plus heureux que les Alpes-Maritimes. S'il gagne trois étoiles (L’Olivier à Saint Tropez, le Jardin de Benjamin à Lorgues et La Palmeraie à La Croix-Valmer) il en perd deux (l'Archange à Saint-Raphaël, et La Badiane à Sainte-Maxime).

Au total pour la France, un seul nouveau 3 étoiles a été distingué : le 1947 à Courchevel avec Yannick Alléno. Aucun 3 étoiles n'ayant été rétrogradé, 27 établissements se trouvent aujourd'hui au sommet. Pour les 2 étoiles, 12 nouveaux restaurants ont été promus. Côté 1 étoile, 57 restaurants ont été promus mais dans le même temps, 52 établissements ont perdu leur étoile.