Microélectronique : Sequans ouvre un bureau de R&D à Sophia

Une arrivée à Sophia Antipolis dans le secteur de la microélectronique : celle de Sequans communications. Cette société française, spécialisée dans le développement LTE pour les objets connectés, a annoncé aujourd'hui lundi l'ouverture d'un centre de R&D dans la technopole. La nouvelle équipe, actuellement composée d’une dizaine d’ingénieurs, contribuera au développement du coeur des puces LTE de Sequans destinées aux objets connectés (IoT). Ce nouveau bureau est le onzième site de Sequans dans le monde. Il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe historique d’ingénieurs en R&D de Sequans, située à Paris, aux Portes de la Défense, siège social de la société.

Sur le marché mondial des puces pour objets connectés

"En nous impl antant à Sophia Antipolis, où il existe un vivier dynamique d’ingénieurs logiciels et systèmes embarqués hautement qualifiés, nous allons renforcer nos capacités de développement pour encore mieux répondre aux exigences de nos clients de plus en plus nombreux sur le marché mondial des puces pour objets connectés", a expliqué dans le communiqué d'annonce Georges Karam, PDG de Sequans. "En nous installant rapidement avec une équipe très expérimentée, nous avons franchi une étape importante dans notre stratégie globale R&D à long terme" ajoute Georges Karam, qui précise que ce choix, "a été fait grâce à l’accompagnement personnalisé de Team Côte d’Azur, l’agence officielle de promotion économique de la Côte d’Azur, qui a facilité notre implantation."

Fondé en 2003, Sequans, qui est inscrite à la bourse de New York, est une des belles success stories françaises. Sur le créneau difficile des semi-conducteurs pour la téléphonie mobile 4G, elle développe des puces WiMAX, LTE et bi-mode 4G pour les fabricants d’appareils mobiles à travers le monde. En une dizaine d'années, elle a connu une superbe montée, devenant la troisième plus grande société de semi-conducteurs "fabless" en Europe. Elle a cependant traversé une passe difficile début 2013. Suite à la marginalisation brutale de la technologie WiMax dans les mobiles 4G, son chiffre d’affaires s'est trouvé divisé par quatre en 2012. Sequans a alors misé sur le développement de la technologie LTE pour remonter la pente et en recueille aujourd'hui les bénéfices.

La société a ainsi récemment lancé sa dernière puce LTE Monarch, une puce basée sur la nouvelle norme LTE-M / NB-IoT qui est la forme LTE la plus optimisée pour les besoins des objets connectés. Plus lente, peu gourmande en énergie et beaucoup moins chère à produire, cette norme fait figure d'alternative. En moins d’un an, la puce Monarch a été introduite sur le marché, déployée avec la certification opérateur et elle équipe déjà de nombreux objets connectés utilisant la technologie LTE. Destinée à des applications IoT qui peuvent se contenter d’un débit limité, cette norme mobile cible le relevé des compteurs de services publics, les capteurs utilisés dans les usines et surtout, les objets portables. Au total, un marché gigantesque.