Midem à Cannes : musique toute pendant trois jours!

Près de 4.000 participants sont attendus au Palais des Festivals du mardi 6 au vendredi 9 juin pour la 51ème édition du Midem. Avec à la clé trois jours de concerts dans Cannes les mardi, mercredi et jeudi.

Après le cinéma, la musique. Plus de 4.000 participants sont attendus pour la 51ème édition du Midem qui se tiendra du mardi 6 au vendredi 9 Juin au Palais des Festivals de Cannes. Pendant 4 jours, le Midem sera le rendez-vous incontournable pour les professionnels et acteurs internationaux de l’écosystème musical : artistes, labels, éditeurs, distributeurs, professionnels des nouvelles technologies et grandes marques, qui se réunissent pour élargir leur réseau, s’inspirer, développer leur savoir-faire, découvrir et signer les talents de demain !

Dans toute cette effervescence, le Midem accorde une place centrale au live ! Des groupes du monde entier, 3 jours de concerts dans Cannes… : ce sera musique toutes. Cela se traduira par le MIDEM BY NIGHT (Midem Festival) les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 juin sur la Plage du Majestic, ainsi qu'au Palais des Festivals et à l'Annex beach.

Du 6 au 8 juin, sur la Plage du Majestic, deux scènes de concerts permettront de découvrir chaque soir les artistes finalistes du MAA (Midem Artists Accelerator) et accueilleront des soirées à thème musical international (British at midem, Taiwan beats, Chile on stage). La superstar Wyclef Jean, parrain de l’événement, sera ainsi en concert le mercredi 7 juin.

Le jeudi 8 juin aura lieu aussi un grand concert Man Doki Soulmates "Wings of Freedom" (en plus du MAA sur la Plage du Majestic) au Palais des Festival dans le Grand Auditorium. Enfin, intéressant pour les non-accrédités ou ceux qui ne bénéficieront pas des billets que délivront la ville de Cannes ou les partenaires du Midem, les soirées du Cannes Music Summit à la plage Annex seront en entrée libre du 6 au 8.