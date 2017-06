Midemlab : ces start-up qui vont continuer à révolutionner la musique

Les autres projets nominés par le Midemlab Vingt finalistes, dont bien sûr les quatre lauréats, avaient été sélectionnés par le jury de partenaires du Midem. Une sélection qui donne une idée des pistes actuellement suivies par les jeunes pousses innovantes de la planète pour continuer à révolutionner le monde de la musique. Voici les autres nominés. Création et éducation musicale Uberchord (Allemagne) – Plateforme mobile d’éducation musicale basée sur l’intelligence artificielle STUDYTRACKS (Irlande) – Mise en musique de supports pédagogiques pour aider les enfants à apprendre de manière intuitive et efficace Roadie 2 (États-Unis) – Le tout premier accordeur de guitare de poche à capteur de vibrations Skoog (UK) – Instrument de musique pour iPad créé spécialement pour les enfants Découverte musicale et distribution Diggers Factory (France) – Le vinyle à la demande produit par la communauté Yokee Music (Israël) – Leader du marché des applications musicales Atmosphere (Pays-Bas) – Sélecteur de musiques pour boutiques DISCO (Australie) – Plateforme professionnelle de gestion et de partage de musique Marketing et data/analyse Rotor Videos (Royaume-Uni) – Créez rapidement et simplement vos clips de promotion et clips musicaux NPREX (États-Unis) – Toute première plateforme d’échange en ligne pour la cession directe des droits d’exécution publique The Bot Platform (Royaume-Uni) – Plateforme numéro un dans la construction de bots sur Messenger Instrumental (Royaume-Uni) – Spécialistes de la recherche de talents en ligne Hardware / Internet des objets : applications de réalité virtuelle et augmentée, haute résolution, IoT et objets connectés SYOS (France) – Impression d’instruments en 3D pour un son sur mesure Pacemaker (Suède) – Créez et partagez vos mix et votre musique en streaming TheWaveVR (États-Unis) – Plateforme de réalité virtuelle offrant la diffusion et l’hébergement de concerts du monde entier ORB (Suède) – Format de musique immersive conçu pour la génération 360 / VR