MIP à Grasse : un parcours sensoriel pour déficients visuels

Le Musée International de la Parfumerie à Grasse va présenter son nouveau parcours sensoriel à destination des déficients visuels demain, samedi 1er avril, à l'occasion des Journées Nationales 2017 Tourisme et Handicaps. Le MIP a mis en place des bornes tactiles autour d’objets en lien avec les collections permanentes, dans les espaces suivants : serre, antiquité, 18ème-19ème siècle. Financé par la Fondation Harmonie Solidarités, le Département des Alpes-Maritimes, et l’Association pour le Rayonnement du Musée International de la Parfumerie (ARMIP), ce projet a pour but d’ouvrir le musée à tous les publics et de poursuivre une politique handicap déjà engagée, puisqu’il est labellisé "Tourisme et Handicap". La présentation à 11 heures se fera en présence des associations partenaires (Rétina, Association Valentin Haüy, Association des Parents d’Elèves Déficients Visuels, et l’Union des Aveugles Civils de Nice).