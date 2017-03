MIPIM de Cannes : la montée en puissance des PropTech

Le retour en force de l'immobilier avec 23.000 participants attendus au Palais des Festivals pour le Marché International des professionnels de l'immobilier du 14 au 17 mars. Un MIPIM qui, avec son Innovation Forum installé désormais au cœur de l'exposition, annonce la grande poussée des PropTech, ces start-up technologiques qui surfent sur l'efficacité énergétique, le crowdfunding et les bâtiments intelligents.

Le retour en force de l'immobilier depuis quelques années a redonné des couleurs au MIPIM de Cannes, le marché international des professionnels de l'immobilier. Cette année, du 14 au 17 mars quelque 23.000 participants sont attendus au Palais des Festivals avec 2.600 sociétés exposantes et 90 pays représentés. Seront ainsi réunis les acteurs les plus influents de tous les secteurs de l'immobilier (bureaux, résidentiel, commerces, santé, sport, logistique, industriel, etc.), pour quatre jours de conférences et de networking. Quatre jours qui offriront un panorama des plus large sur les plus grands projets de développement immobiliers et, pour les participants, un accès inégalé aux sources de capitaux à l'international. Sur la photo© MediaCityUK, la MediaCity UK, l'un des projets finalistes des MIPIM Awards.

L'intérêt grandissant des investisseurs pour le PropTech

Signe des temps "disruptifs" que nous vivons et qui vont profondément transformer les villes, ce MIPIM 2017 place l’Innovation Forum, lancé il y a cinq ans, au cœur de la zone d’exposition. Il y affirme l'intérêt grandissant des investisseurs pour le PropTech. Parmi les entreprises représentées dans l’Innovation Forum, les participants du MIPIM pourront ainsi rencontrer des fournisseurs de solutions énergétiques, des spécialistes du crowdfunding et du bâtiment intelligent. Ensemble, ces entreprises font partie de la communauté du PropTech qui occupe désormais une place dans l’industrie.

La révolution digitale et technologique a ainsi le vent bien en poupe. Sur les 9 premiers mois de 2016, les sociétés technologiques de l’immobilier (PropTech) ont levé 2.1 milliards de dollars pour 167 transactions. Avec plus de 2.000 startups spécialisées dans l’immobilier dans le monde en 2016, 92% des investisseurs dans le PropTech pensent égaler ou surpasser leurs investissements en 2017 selon un rapport de l’incubateur américain MetaProp NYC, partenaire de la MIPIM Startup Competition.

"Lorsque nous avons commencé à amener des startups technologiques au MIPIM en 2012, le PropTech était un concept relativement nouveau", explique Filippo Rean, Directeur de la Division Immobilier chez Reed MIDEM. "Depuis, l’innovation est devenue l’un des grands piliers du MIPIM. Les professionnels viennent non seulement pour découvrir les technologies qui font évoluer l’immobilier mais également pour identifier des partenaires ou investir dans ce secteur". En ce domaine, il est possible de souligner l'aspect visionnaire de Sophia Antipolis avec, dès 2004, la création de l'association eden energy par Valéry Blanchot-Courtois, et l'organisation de forums sur le bâtiment intelligent à l'Agora Einstein par Georges Dao alors président de CARI.

Enjeux énergétiques, financement participatif et bâtiments intelligents

Le MIPIM Innovation Forum accueillera sur plus de 1 500 m² une soixantaine d’entreprises exposantes ainsi qu’un programme dédié de conférences. Les enjeux énergétiques sont l’un des grands sujets qui mobilisent de nombreuses sociétés. Cette préoccupation se traduit par la présence de nouveaux acteurs au MIPIM comme Embix, E-nergy et ENGIE qui proposent des solutions aux collectivités, aménageurs et promoteurs soucieux de développer un immeuble ou quartier intelligent et écologique.

Le financement participatif et les bâtiments intelligents réuniront également de nombreux exposants sur le MIPIM Innovation Forum, avec des sociétés telles qu’Anaxago, une plateforme de financement participatif dédiée aux startups et aux PME, FINALCAD, une application qui numérise les processus de suivi de chantier, Siemens Building Technologies, qui propose des produits et services pour bâtiments intelligents, ou encore Matterport qui permet de créer des plans en 3D immersif pour visualiser un projet immobilier.

Autre première sur l’Innovation Forum, la création d’un Italian Tech Cluster (Copernico ilQi ) en partenariat avec QI. Cette zone spécialement dédiée aux sociétés italiennes spécialistes du bâtiment intelligent et de l’architecture écologique accueillera Came et Gewiss (domotique) Italserramenti (fenêtres et menuiseries), Oikos (peintures écologiques) et Schindler Italy (ascenseurs).

Chamrousse, la première "SmartStation" veut jouer les quatre saisons

Des exemples d’intégration de la technologie dans des bâtiments ou en milieu urbain seront également visibles chez de nombreux exposants du MIPIM. On peut citer ainsi la ville de Chamrousse qui viendra présenter son projet de Ville Grandeur Nature, lauréat de l’appel à projet Démonstrateurs industriels pour la ville durable. Le projet de Chamrousse repose sur la transformation du modèle classique des stations de ski en un nouveau modèle vertueux, adapté aux enjeux de la transition écologique, climatique, énergétique et technologique. Chamrousse sera ainsi la première SmartStation qui inaugure une économie de montagne quatre saisons, au sein d’un ensemble urbain repensé et étroitement lié à la métropole-vallée.

Point d’orgue de l’innovation au MIPIM, la finale de la Startup Competition aura lieu le 15 mars et un vainqueur sera désigné parmi les 9 finalistes. Lancée l’année dernière, cette compétition internationale dédiée aux startups de l’immobilier et de l’urbanisme offre la possibilité à ces sociétés innovantes de présenter leurs solutions à des investisseurs, promoteurs, medias, analystes et autres experts internationaux de l’industrie. Les pré-sélections ont eu lieu lors du PropTech Summit à New York, du MIPIM UK à Londres et du MIPIM Asia à Hong Kong.