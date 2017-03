MIPIM : la Métropole et Sophia Antipolis déroulent leurs projets

La Côte d'Azur comme les années précédentes présente ses grands projets au MIPIM de Cannes sur des stands séparés. Côté Métropole est mis en avant "Iconic", l'OVNI de la gare Thiers et "Destination Méridia", au sein de la ZAC Nice Méridia, la technopole urbaine. Côté Sophia Antipolis, quatre projets de bureaux sur Biot seront présentés ainsi que l'Open Sky, le vaste centre commercial (100.000 m2 dont 60.000 de commerces) de la ZAC des Clausonnes à l'entrée ouest de la technopole (photo ci-dessous).

Comme les années précédentes, la Côte d'Azur présentera ses grands projets au MIPIM de Cannes. Et comme les années précédentes, la Métropole Nice Côte d'Azur et Sophia Antipolis feront stand à part et présenteront chacun de leur côté leurs opérations les plus emblématiques et organiseront leurs propres événements. Côté Métropole, trois temps forts sont prévus le mercredi 15 mars. Le premier, à 10h30, tient dans une Matinale Eco décentralisée (organisées par la Maison de la Métropole Nice Côte d’Azur elles ont lieu habituellement à Paris) sur le thème "Développement durable et éco-exemplarité dans les projets immobiliers".

Interviendront sur ce thème Christian Terrassoux, président de Pitch Promotion, Marion Bouthors, directrice du site Horizon du groupe Schneider Electric, Jennifer Carré, architecte, Agence Février-Carré et Elodie Bondi, Directrice Financière de Qualisteo, une start-up azuréenne.

Nice : le projet "Iconic" de la gare Thiers et les architectes de "Destination Meridia"

Les deux autres temps forts suivront, à 12 heures mercredi, sur le stand de la Métropole. D'abord avec le dévoilement en avant-première de la maquette du projet "Iconic" de la Gare Thiers (photo ci-dessus), en présence de Philippe Journo, président de la Compagnie de Phalsbourg, Daniel Libeskind, architecte Studio Libeskind, Jennifer Carré, architecte Agence Février-Carré et Patrick Ropert, Directeur Général de SNCF Gares & Connexions.

Ensuite Destination Méridia avec l'annonce des 4 équipes de promoteurs et architectes candidates retenues dans le cadre de la consultation autour du macro-lot de 70 000m² environ (SDP – Surface de Plancher) au coeur de la ZAC Nice Méridia. Cela en présence de Christian Tordo, Vice-Président du Conseil d’Administration de l’EPA Eco-Vallée Plaine du Var, Pascal Gauthier, Directeur Général de l’EPA Eco-Vallée Plaine du Var, Christian Devillers, architecte urbaniste et Maître d’oeuvre urbain de Nice Méridia, et des représentants des quatre équipes candidates retenues pour Destination Méridia.

Sophia Antipolis : quatre projets de bureaux sur Biot et Open Sky sur Valbonne

Sophia Antipolis, de son côté, n'ira pas au feu cette année avec ses trois ZAC (Les Clausonnes, Fugueireit et Trois Moulins) qui porteront plus de 300.000 m2 de bureaux et de logements à partir de 2020. Plus modestement, au MIPIM, un premier rendez-vous est donné aux investisseurs mercredi à 17 heures sur le stand de la technopole pour présenter les chiffres clés et l'actualité immobilière de Sophia Antipolis. Seront notamment dévoilées quatre opérations de bureaux sur la partie Biot de la technopole. Les projets seront présentés par les opérateurs immobiliers (Artea, Lazard, Nexity et Valimmo) en présence de Jean-Pierre Mascarelli, président délégué du SYMISA (Syndicat Mixte Sophia Antipolis) et Guilaine Debras, maire de Biot.

Projet plus ambitieux (beaucoup trop jugent certains), "Open Sky" de Valbonne (100.000 m2 avec 60.000 m2 de commerce, 20.000 m2 de bureaux, un hôtel Hilton, un pôle entertainment... pour une ouverture horizon 2019-2020) sera présenté le lendemain jeudi à 17 heures par le sénateur Marc Daunis (ancien maire il reste adjoint et a gardé la casquette des grands dossiers), Jean-Pierre Mascarelli et Marc Journo, président de la Compagnie de Phalsbourg.

Dévoilé plus discrètement lors du dernier MAPIC de Cannes, en novembre, le projet de centre commercial à l'entrée ouest de Sophia Antipolis a déjà levé une tempête de commentaires négatifs. La déclaration d’utilité publique (DUP) qui rend possible sa réalisation ferait même l'objet d'un recours en justice intenté par Altarea Cogedim, le propriétaire de Cap 3000. Le grand centre commercial azuréen qui termine une extension qui le fait doubler de taille estime sans doute cette fois que trop c'est trop...