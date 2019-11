Mobile learning : la fusée Teach on Mars (Sophia) se pose au BeNeLux

Et maintenant cap sur le BeNeLux. Leader européen du mobile learning, la start-up sophipolitaine Teach on Mars annonce le déploiement de son activité en Belgique. La société poursuit ainsi son développement européen, par une expansion au BeNeLux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), en proposant à ses organisations et apprenants le meilleur écosystème de formation “mobile first“. Le BeNeLux, a-t-il été estimé, est une région de l'Europe mûre pour l'approche mobile au niveau de la formation et de la communication.

Depuis le début de l'année, Teach on Mars est sur tous les fronts et fait preuve d'un réel don d'ubiquité. Après une levée de fonds en janvier 2019 (7 M€ !), l'ouverture de bureaux à Londres et à Milan au printemps, la mise en place d'un partenariat de distribution avec DMM au Maroc et la participation à des salons au Royaume-Uni et en Suisse à l'automne, l'entreprise a mis le cap sur le Nord de l'Europe. Aujourd'hui, vient s'ajouter le BeNeLux. Teach on Mars (80 collaborateurs et l'appui d'un réseau de 50 partenaires internationaux), se donne pour objectif d'y devenir le champion du digital learning nouvelle génération.

Elle s'appuie dans ce challenge sur l'expertise reconnue de David Boulanger en tant que “Country Manager“ pour orchestrer son déploiement au BeNeLux et y distribuer son offre de services à destination des entreprises et des organisations. Le lancement de l'activité en Belgique sera officialisé lors du Salon VOV, le 28 novembre prochain, à Mechelen (Malines). Ce salon draine 2.000 professionnels des ressources humaines tous les 2 ans. L’entreprise y tiendra un stand et organisera un séminaire sur le thème "Le mobile dans un dispositif de formation".