Mobile World Congrès : 5G et écrans pliables en vedette

C'est le CES Las Vegas européen pour la téléphonie mobile. Le Mobile World Congress qui a pris son essor à Cannes est devenu le plus grand salon mondial de l'industrie de la téléphonie mobile. L'édition 2019 aura lieu du 25 au 28 février à Barcelone. Quelques vedettes à l'affiche. La révolution de la 5G en est une. Ce nouveau standard, qui devrait remplacer d'ici 3 à 5 ans la 4G et la 4G+ est déjà en expérimentation. Il apportera des débits accélérés jusqu'à 10 Gbit/s (contre 125 Mbit/s avec la 4G), mais surtout un temps de latence réduit de 25 ms à 1 ms. Ce qui ouvrira le champ à de nouvelles applications dans les domaines de la smart city, de l'automotive, de l'énergie, de la santé, de la robotique…

Le smartphone à écran pliable est une autre des vedettes (les Chinois Xiaomi et Huawei, le Coréen Samsung sont sur les rangs). Tout comme seront de nouveau en vedette cette année encore les objets connectés. Et puis bien sûr tout le lot de surprises et d'annonces en matière de terminaux, de réseaux, d'applications que sait si bien réserver le MWC. Incontournable.