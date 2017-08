Mobilité : la Métropole lance l'appel à projets "Nice Tram Connect"

Faciliter l’usage des transports en commun grâce aux nouvelles technologies : c'est le thème de l'appel à projets "Nice Tram Connect" lancé par la Métropole Nice Côte d’Azur et ses partenaires (l’Institut Méditerranéen du Risque de l’Environnement et du Développement Durable -IMREDD, Lignes d’Azur et Alstom) pour inventer le "tramway connecté". L’objectif est de créer une synergie entre start-up et entrepreneurs autour des nouveaux services du tramway de demain.

Cet appel à projets doit permettre d’imaginer puis d’expérimenter des applications fixes ou mobiles pour tous les publics, de l’usager régulier au voyageur occasionnel jusqu’au touriste d’affaires ou de loisirs et ce, dans le contexte international qui caractérise le territoire. Il s’adresse aux entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies mais aussi à tous les porteurs d’idées innovantes, seuls ou en équipe. Les candidatures sont à rendre avant le 29 septembre.

Ces services pourront répondre à des thématiques comme :

Le tramway comme nouveau terrain de jeu et lieu d’expériences

Comment connecter la ville et son tramway

Le tramway comme capteur de la ville

Le tramway, son exploitation, sa maintenance

L'appel à projets "Nice Tram Connect" découle d'un accord signé entre la Métropole et ses trois partenaires, lors du dernier Innovative City début juillet, accord visant à définir les modalités d’un partenariat pour la conception de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités de mobilité intelligente. En tant que smart city mondiale, la Métropole Nice Côte d’Azur souhaite ainsi améliorer la fluidité des transports, faciliter le déplacement des usagers des transports en commun et les inciter à utiliser des modes de déplacements doux, cela tout en créant une émulation économique autour de l’innovation.