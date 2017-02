Monaco : 35.000 visiteurs au 1er salon international de l'automobile

Avec plus de 35.000 visiteurs accueillis du 16 au 19 février, le nouveau Salon International de l'Automobile de Monaco a réussi son entrée dans le concert des grands salons automobiles européens. Il a aussi validé un nouveau concept avec un salon axé sur l'innovation technologique, la mobilité propre, le prestige et, autre élément différenciant, une exposition en grande partie à ciel ouvert dans trois lieux différents reliés entre eux par des navettes électriques. Au total 52 marques étaient présentes avec en prime la présentation de quelques modèles d'exception comme la futuriste Renault TreZor, les Tesla Model X et S, la Tecno Monte Carlo W12 GPL, les gammes Porsche et Mercedes.

Si les dates de la seconde édition n'ont pas encore été fixées, un autre rendez-vous automobile s'approche à Monaco avant le Grand Prix de mai : la 14ème édition de Top marques Monaco au Grimaldi Forum du 20 au 23 avril, manifestation haut de gamme qui accorde une large place aux plus somptueuses des voitures.