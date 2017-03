Monaco accueille le comité mondial des Femmes Chefs d'Entreprises

Quelques jours seulement après la journée internationale de la femme, l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises de Monaco s'est déclarée très fière de recevoir le Comité Mondial des Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM). La réunion se tiendra du 14 au 17 mars à l'hôtel le Méridien Beach Plaza. Trois sujets seront plus particulièrement abordés lors des débats : attractivité, qualité de l’accueil et du service; environnement et urbanisme; tourisme médical, pôle de santé de luxe et de sport. Autant de thèmes qui sont au coeur des problématiques de Monaco et pour lesquels les femmes chefs d’entreprises de la Principauté se sont engagées.