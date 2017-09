Monaco Classic Week : l'art de vivre la mer…

Avec la Monaco Classic Week, ce sont cinq jours dédiés à "L’Art de Vivre la Mer", que propose Monaco du 13 au 17 septembre pour partager la passion du Yachting entre tradition et modernité (photo DR). Une manifestation qui vient en prélude à l'immense Monaco Yacht Show (du 27 au 30 septembre, avec 125 superyachts uniques). Toute cette semaine, 80 voiliers de tradition, dont les quatre Quinze Mètre JI, une quarantaine de canots automobiles, des motor-yachts d’époque ainsi qu’une flotte de cinquante dinghies 12’ animeront le plan d’eau monégasque. Un plateau exceptionnel de yachts à voile et à moteur qui seront amarrés dans la YCM Marina.

Créé en 1994, ce rassemblement unique au monde a pour originalité de redonner au Port Hercule son allure d’antan, lorsque la Principauté, dès le début du siècle dernier, devint un pôle d’excellence et d’innovation en matière de motonautisme. Le spectacle jusqu'à dimanche est à terre et sur l'eau. Tandis que les yachts de tradition, les 15 M JI et les dinghies 12’ régateront dans la baie, les passionnés de motonautisme participeront aux épreuves de régularité et de manœuvrabilité. La Société Nautique de Monaco s’associe également à l’évènement en organisant une exhibition de yoles classiques.