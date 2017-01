Monaco Economic Board (MEB) : les grandes lignes d'action 2017

Près de 250 acteurs économiques de la Principauté participaient lundi 16 janvier au 28e Rendez-Vous des Adhérents du Monaco Economic Board (MEB). Une réunion de rentrée qui a permis de fixer les caps d'une année 2017 marquée par l’intensification des collaborations entre entités publiques et parapubliques de Monaco. Président du MEB, Michel Dotta a ainsi présenté les grandes lignes de l’agenda en soulignant que, pour gagner en efficacité, le MEB avait été missionné en novembre 2016 par S.E. Serge Telle, pour la coordination des calendriers triennaux à l’étranger des entités publiques et parapubliques.

Une coordination des calendriers des entitées publiques et parapubliques

Une coordination qui se décline dans le programme. Parmi les destinations proposées figurent ainsi le Mexique avec la Direction du Tourisme et des Congrès en novembre, Moscou sur initiative de l’Ambassadeur de Monaco à l’occasion des représentations des Ballets de Monte-Carlo au Bolchoï en octobre, le Kazakhstan, cet été lors de l’exposition internationale d’Astana avec l’aide de Monaco Inter Expo, ou encore la Chine, sous l’égide de l’Ambassadeur de Monaco qui organisera des opérations à Chengdu et Hong Kong en juin. Figurent également plus prochainement au calendrier : Singapour en avril, la Slovaquie en mai et Israël en juin.

De son côté, l’équipe de Monaco Invest se consacrera cette année à la promotion et prospection de la Place économique au Royaume-Uni et en Suisse, en collaboration avec l’AMAF et avec le réseau diplomatique et consulaire de Monaco de ces pays. Autre axe travaillé pour améliorer la capacité de promouvoir la Principauté à l’international : le MEB prévoit de lancer au printemps en collaboration avec la Direction de la Communication, une eNews à destination des différents réseaux monégasques à l’étranger.

Les actions en Principauté

Les actions en Principauté ne sont pas en reste avec l’accueil de délégations économiques de Slovaquie, de Moldavie, du Monténégro et du Brésil et les traditionnels Ambassador’s Lunch pour découvrir de nouvelles perspectives. Trois conférences également, pour mieux appréhender l’environnement économique local et international seront organisées : avec Coface d’abord sur le thème Risque Pays Coface le 26 janvier, puis en collaboration l’IMSEE le 21 juin, et enfin avec Euler Hermes le 17 octobre.