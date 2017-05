Monaco ePrix : le retour du Grand Prix Electrique dans la Principauté

Absente l'an dernier, la Formule E, le Grand Prix électrique, est de retour cette année à Monaco. La seconde édition de ce e-Prix monégasque (et septième rendez-vous d'une saison qui en compte vingt) se déroulera samedi 13 mai à partir de 16 heures sur un circuit en plein cœur de ville comme celui de son grand frère F1, mais moins long. Ce parcours de près de 2 kilomètres se tient dans la partie basse du circuit de F1 autour du Port Hercule.

Outre la course en elle-même, il est possible d'assister le matin à partir de 8 heures aux essais non qualificatifs, puis à partir de 12 heures aux essais de qualification et enfin au Super Pole de 12h45 à 13 heures qui déterminera les positions de départ. Podium à partir de 17 heures.

Le champion en titre et premier vainqueur en 2015 Sebastien Buemi tentera de nouveau d’inscrire son nom au palmarès de l’épreuve. Le Suisse devra toutefois conjuguer avec une concurrence des plus coriaces cette année puisque Felix Rosenqvist, Lucas Di Grassi, Sam Bird ou encore Nick Heidfeld sont autant de postulants à la victoire dans les rues de la Principauté. A noter aussi la présence des Venturi emmenées par Stéphane Sarrazin et Maro Engel qui chercheront à faire oublier, à "domicile" un début de saison plutôt discret.

Des billets "tribune" à 20 euros avec places non réservées le long la promenade et de la ligne de départ sont encore disponibles.