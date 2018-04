Monaco International Blockchain : ce que la blockchain va faire pour vous

Si vous vous intéressez à tout ce que les technologies blockchain peuvent faire et à leurs différents domaines d'application (ils sont infinis), ce nouveau salon monégasque vous intéresse. Monaco International Blockchain, premier salon professionnel sur la blockchain en Principauté de Monaco aura lieu du 16 au 17 mai prochains au Grimaldi Forum sur le thème "Les organisations traditionnelles et la nouvelle décentralisation : la puissance de la blockchain". Dans quels secteurs peut-elle changer le quotidien ? En quoi propose-t-elle un nouveau schéma de décentralisation et de confiance ? Comment faire face à ce nouveau monde digitalisé ou la donnée est devenu l’or numérique ? Ce salon apportera des réponses à ces questions.

Y participeront des acteurs reconnus de la crypto-sphère, comme Philippe Rodriguez, président de Bitcoin France ou Pierre Pamperon, fondateur de l’Observatoire blockchains, ainsi que des experts et des influenceurs qui partageront leurs expériences et apporteront leur vision sur le futur de la blockchain et de ses applications.

Parmi les temps forts, des conférences et talk-shows autour de thèmes comme "la blockchain, nouvel outil pour un monde durable", "Prévisions et analyses du marché des crypto-monnaies 2018-2019", "Tokéniser notre monde : la blockchain, chaînon manquant pour une collaboration entre les autorités, les acteurs privés et les citoyens ?"