Monaco lance le déploiement de son réseau 5 G avec le Chinois Huawei

Monaco devrait être le premier pays du monde entièrement couvert en 5 G. C'est l'objectif d'un accord signé aujourd'hui à Pékin avec le géant chinois Huawei, leader mondial des réseaux fixe et mobile. Une première zone pilote sera opérationnelle dès fin septembre lors du Monaco Yacht Show 2018, tandis que le réseau sera entièrement déployé pour accueillir les premiers terminaux commerciaux attendus mi-2019.

Monaco se met en pole position pour être le premier pays entièrement couvert en 5 G. C'est ce qui ressort de l'accord entre Monaco Telecom et Huawei finalisé aujourd'hui à Pékin dans le cadre de la visite d’Etat de S.A.S Le Prince Albert II en Chine. Le géant chinois, leader mondial des réseaux fixe et mobile, n'est pas un nouveau venu dans la Principauté. Il est à la manœuvre depuis 2012, date de la signature d'un partenariat avec Monaco Telecom. Il a ainsi participé à la refonte complète des infrastructures mobiles de la Principauté et avait, à l'occasion, implémenté dès 2013 la technologie 4G avec une offre de très haut débit mobile. C'est Huawei aussi qui avait mis en oeuvre un nouveau saut technologique en 2017 : le partenariat avait conduit au lancement du premier réseau mobile 4G à 1Gbps.

Cette fois, c'est le passage à la 5G qui est visé. "La 5G sera un vecteur clé de la croissance de l’économie numérique et du développement de la smart-city. Ce partenariat sera un facilitateur et un accélérateur pour parvenir à offrir la meilleure qualité de vie au monde à Monaco via le numérique" a commenté Martin Peronnet, directeur général de Monaco Telecom. Une étape qui démarrera avant la fin de cette année. Ainsi une première zone pilote sera opérationnelle dès fin septembre lors du Monaco Yacht Show 2018. Le réseau quant à lui sera entièrement déployé pour accueillir les premiers terminaux commerciaux attendus mi-2019.

Le déploiement accéléré de la 5G à Monaco fait suite à la rencontre lors du dernier sommet de Davos entre S.A.S Le Prince Albert II et Guo Ping, Deputy Chairman et Rotating Chairman de Huawei. Il marque la volonté de l’Etat monégasque de se doter, au travers de son opérateur télécom, des technologies de communication les plus performantes.

A Pékin aujourd'hui, l'accord a été signé par Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom, et Shi Weiliang, DG de Huawei France en présence de S.A.S Le Prince Albert II et de Ren Zhengfei, Fondateur de Huawei. Délégué Interministériel en charge de la transition numérique, Frédéric Genta, était également présent pour soutenir cette collaboration qui vise à dessiner le visage du Monaco numérique de demain. "C'est une nouvelle étape de notre coopération qui a démarré il y a plus de 5 ans, confirmant la position de la Principauté de Monaco au premier plan mondial en terme de réseaux télécom, et qui va permettre un développement plus rapide de nouveaux services de type "Smart Nation" pour vos citoyens" a souligné de son côté Shi Weiliang.