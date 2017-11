Monaco : le DJ Martin Garrix consacré aux 8èmes MICS

Axée sur l'économie du monde de la nuit, la 8ème édition du MICS (Monaco International Clubbing show) se termine ce soir au Grimaldi Forum dans la Principauté. Elle s'est déroulée sur le thème "Imaginons les futures tendances". L'occasion de faire entrer la technologie dans les temples de la nuit que sont les bars, clubs, discothèques, plages à ambiance musicale et autres lieux de forte animation nocturne. Temps fort de ces deux journées, les 6èmes NRJ DJ Awards qui ont été décernés hier au Grimaldi Forum au cours d'une soirée qui se prolongeait jusqu'à 5 heures du matin. Ils consacrent les meilleurs artistes de musique électronique qui ont été élus par le public à l'occasion de votes ouvert du 30 juin au 27 août.

Ont ainsi été consacrés Martin Garrix (deux distinctions : DJ international et Performance live), The Chainsmokers (Duo ou collaboration), Kungs (DJ français), Petit Biscuit (Révélation), DJ Snake feat Justin Bieber pour "Let me love you" (clip) et Calvin Harris pour "My way" (Single danse-électro).