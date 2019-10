Monaco : l'écosystème cybersécurité au complet pour les Assises

Le jury du Prix de l’Innovation à Moabi Moabi est élu lauréat du Prix de l’Innovation des Assises de la sécurité, avec sa plateforme SaaS d’audit de sécurité automatisé pour les logiciels embarqués et l’Internet des Objets (IoT). Une belle reconnaissance pour cette start-up créée en mars 2019. Ce prix constitue depuis 14 ans un levier de croissance pour les jeunes entreprises de la cybersécurité. Ouvert aux startups créées depuis moins de 3 ans, il récompense les meilleurs projets du domaine. Cette année 23 candidats en lice, et un plébiscite pour Moabi qui a en outre reçu la mention spéciale "Prix du Public", décernée par 300 professionnels de la SSI présents lors de l’Elevator Pitch du Cercle Européen de la Sécurité des Systèmes d’Information. La solution SaaS de Moabi répond aux défis des industriels et grands intégrateurs de l’Internet des Objets qui veulent analyser et tester la cybersécurité des logiciels, firmware et binaires, avec des résultats immédiats et efficaces. Moabi a-t-il été reconnu, est particulièrement adaptée pour la sécurisation préventive des véhicules connectés, systèmes industriels, transports intelligents, villes intelligentes, domotique, e-santé, et applications à déployer dans le Cloud. La plateforme fournit une analyse statique et des tests interactifs, même sans accès au code source, en présentant 5 critères exhaustifs pour la compréhension des forces et faiblesses (Legacy, Hardening, Cryptography, Compliance, Vulnérabilities), en fonction des meilleures pratiques et des normes de cybersécurité. Créée par Jonathan Brossard et Nicolas Massaviol, la start-up est l’aboutissement de 10 ans de R&D et d’un travail en profondeur avec les entreprises.