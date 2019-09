Monaco : l'impact de la transformation du numérique

"L’impact de la transformation du numérique à Monaco" est au menu du 3ème Petit-déjeuner Conférence 2019 da Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM) qui aura lieu le 26 septembre à 8h15 au Café de Paris. En présence de Frédéric Genta, Délégué Interministériel chargé de la Transition Numérique, différentes sous-thématiques seront abordées comme le développement des infrastructures (Cloud, 5G…), les répercussions économiques et entrepreneuriales (ICO, les nouvelles opportunités d’affaires…) et les avancées technologiques de la Principauté à court, moyen et long termes.

L'occasion d'un grand tour d'horizon sur l'ambitieux programme Monaco Extended qui a été présenté au mois de mai dernier par le Prince Albert. Un projet ambitieux de déploiement et de transformation de l’offre numérique monégasque, visant à tirer parti de la petite taille de la Principauté.