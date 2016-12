Monaco : son tourisme a baissé aussi en 2016 (-4% dans les hôtels)

Considéré comme ultra-sécurisé, le tourisme de Monaco, s'il a été moins touché que celui de la Côte d'Azur, a également pâti cette année 2016 du mauvais contexte en France suite aux attentats de Paris et de Nice et de la situation internationale avec la crise en Russie et le Brexit. La direction du tourisme et des congrès (DTC) de Monaco a fait cette semaine un premier bilan. Citée par le site "Laquotidienne.fr", elle fait état d'une baisse d'occupation des hôtels de 4% (autour de 10% sur la Côte d'Azur). Selon les pays, ce sont les clientèles australiennes (-11%), et russes (-10%) qui ont été le plus en retrait. Les Etats-Unis (-6,5%) et le Royaume-Uni (-3%) ont également baissé. Laquotidienne.fr note cependant l'arrivée d'une nouvelle clientèle liée à l'ouverture de lignes aériennes au départ de Nice : Norvège et Pologne.

Seul segment touristique en hausse sur 2016 : le tourisme d'affaires. Il gagne 2% avec les salons et festivals (27 manifestations en Principauté) et les événements professionnels (pour le seul Grimaldi Forum, 85 événements professionnels en 2016 et un CA de 17 millions d’euros en hausse de 8,5 %).