Monaco Telecom, 1er du classement mondial des opérateurs mobile

L’opérateur de la Principauté, Monaco Telecom s'est positionné en janvier à la première place mondiale des performances mobiles tous opérateurs confondus ! C'est ce que relève un classement basé sur l’outil de mesure 4GMARK qui propose un benchmark complet de la qualité de service de connexion sur smartphones en termes de performance et de fiabilité. Son objectif est de fournir des indicateurs de performance (débits de téléchargement et d'envoi de fichier), mais aussi des tests de navigation, de streaming vidéo.

Un baromètre des performances Internet mobile des opérateurs dans le monde est publié ainsi chaque mois. Il compile les résultats des tests réalisés par les utilisateurs eux-mêmes. Sur l’ensemble des tests effectués et publiés pour le mois de janvier, l’opérateur monégasque arrive en tête du classement des 290 opérateurs mondiaux testés et répertoriés avec un score de 64.574 points (il était classé en 5ème position mondiale en décembre 2017). A titre de comparaison, sur la même période, les opérateurs français se classent respectivement 23ème (Orange avec 21.840 points), 48ème (SFR avec 16.845 points), 49ème (Bouygues) et 112ème (Free). Les résultats détaillés sont consultables sur le site www.4gmark.com.