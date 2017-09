Monaco Yacht Show : les superyachts et tout ce qui tourne autour!

Sur l'eau, 125 superyachts uniques et exceptionnels construits par les plus grands chantiers navals au monde (110 m pour le plus grand pour une moyenne de près de 50 m) et 45 lancements; à terre les plus belles voitures et les produits "lifestyle" assortis aux bateaux pour 34.000 participants attendus : le Monaco Yacht Show, qui s'est ouvert aujourd'hui (jusqu'à dimanche), atteint les sommets du genre. Bienvenue dans l'ultra-luxe pour un billet d'entrée …à 175 €.

Inutile d'aller chercher plus loin. Le Monaco Yacht Show, dont l'édition 2017, vient de s'ouvrir aujourd'hui dans la Principauté est un sommet du genre. Dans le domaine de l'ultra-luxe nautique, il n'a guère son égal sur la planète. D'autant moins aujourd'hui que la division Global Exhibitions de Informa est, depuis mars dernier, également propriétaire de Yachting Promotions Inc. ("YPI"), organisateur de certains des plus grands salons nautiques des Etats-Unis. Au MYS, principal évènement mondial consacré à l’industrie du superyachting, est ainsi venu s'associer le Fort Lauderdale International Boat Show, qui rassemble en novembre 100.000 participants, 1.300 exposants et plus de 1.200 bateaux. De quoi jouer les synergies entre les deux plus belles zones mondiales de yachting.

Aussi, après le Cannes Yachting Festival qui s'est tenu début septembre, le MYS vient pousser l'art de naviguer et tout ce qui tourne autour des plaisirs de la mer un cran toujours plus haut et (bien) plus cher. Cette édition 2017, qui se poursuit jusqu'à dimanche 30 septembre, joue le bateau au superlatif. Elle accroche 125 superyachts uniques et exceptionnels construits par les plus grands chantiers navals au monde et présente 580 sociétés majeures du yachting. Cette industrie à part entière, de son côté, y concentre ses ""premières" : 45 lancements sont ainsi programmés cette année en première mondiale.

Quelques chiffres pour l'exemple d'une certaine démesure : le plus grand yacht du salon fait 110 mètres de long; la longueur moyenne des superyachts présentés atteint près de 50 mètres; au total, la valeur des yachts exposés est estimée à 2,5 milliards d'euros…

Mais au-delà du yacht, il y a "l'art de vivre superyachting", soulignent les organisateurs. Résolument orienté vers la clientèle associée à ce type de yachts très haut de gamme, le Monaco Yacht Show proposera une reconfiguration du Quai Antoine Ier avec un espace d’exposition dédié à ce type de style de vie, de "lifestyle" hors des contingences financières. Les 34.000 participants attendus cette année pourront ainsi prolonger leur visite du salon avec les quatre expositions thématiques installées sur la zone nouvellement transformée : le Starboard, nouveau lounge d’exposition; le Car Deck (exposition de voitures de luxe); le Tenders & Toys (les navettes pour les superyachts) et le pavillon Hollandais (The Holland Pavilion).

Le Starboard présentera une sélection de sociétés exposantes spécialisées dans les destinations superyachting, les produits de luxe et l’art. Ce nouvel espace proposera le deuxième restaurant-lounge officiel du Monaco Yacht Show. Le Car Deck, quant à lui, avait été dévoilé au dernier MYS et s’installera à côté du Starboard avec une quinzaine de voitures de luxe dont quelques-unes seront proposées à l’essai pour la clientèle VIP du Salon. Les derniers modèles des marques automobiles les plus prestigieuses seront présentés : Aston Martin, Automobili Lamborghini, Bentley, Elemental Cars, Hoffmann & Novague, McLaren, Mercedes-Benz, Shelby by Gentleman Car. Elles ne feront pas tache à terre, à côté des somptueuses unités sur l'eau…