Monaco : Youstock veut révolutionner le stockage

Fondée en 2015 par Jacopo Marzocco et Alexis Bouresche, la jeune entreprise monégasque a cherché à répondre au manque d'espace, à la faible flexibilité des solutions de self-stockage existantes et à la contrainte du déplacement vers les lieux de stockage. Youstock joue sur des modules de rangement à domicile qu'elle apporte, récupère, stocke dans des entrepôts sécurisés et rapporte à la demande du client qui gère son inventaire en ligne…

Vous manquez d'espace face à une garde-robe qui déborde du placard, ou pour ranger des ustensiles de cuisine, du matériel de sports, des livres, ou des objets divers, du mobilier, dont vous n'avez pas besoin pendant quelque temps? Il y a les solutions traditionnelles de location d'un box ou d'une cave, d'un recours à un garde-meubles ou à des sociétés spécialisées type Shurgard. Et il y a maintenant aussi, Youstock, une jeune société monégasque (elle a été créée en 2015), qui a cherché à apporter une réponse nouvelle à ce besoin, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers.

Des modules de rangement apportés à domicile

Son concept? Il est basé sur des modules de rangement à domicile. Des boites petites ou grandes pour les livres, objets, vêtements, des caisses sécurisées pour le mobilier, des conteneurs d'archives… Une fois remplis, l’entreprise récupère ces modules pour les garder dans des entrepôts sécurisés. Les clients font leur inventaire en ligne, et répertorient les affaires stockées. Quelques clics suffisent ensuite pour les récupérer, avec, là également, une livraison à domicile en 24 heures.

Ce concept a déjà été exploré aux Etats-Unis, à Manhattan. Sur la Côte, c'est une première. Lancée par Jacopo Marzocco (le fils du promoteur de la Tour Odéon) et Alexis Bouresche, la société compte actuellement sept collaborateurs aux fonctions phares contribuant à son développement (création d’un pôle marketing, commercial et opération terrain). "L'idée n'a pas été développée pour la Tour Odéon où les propriétaires disposent d'espaces conséquents, précise Alexis Bouresche, 27 ans, diplômé de l’EDHEC Business School, en charge des négociations, des achats et du développement commercial. "Mais le manque d'espace disponible de Menton à Saint-Tropez, en passant par Nice, Antibes et Cannes, représente pour nous une opportunité de marché."

Les débuts sont dans ce sens plus qu'encourageants. YouStock, en deux ans, a atteint 300 000€ de chiffre d’affaire et a multiplié par 4 son effectif. La start-up dispose de 3.000m2 de zone de stockage, répartis sur deux sites (Fontvieille à Monaco et la Zone Industrielle de Carros) qui sont remplis à 80%. Elle compte aussi en BtoB plus de 60 clients "grands comptes" (notamment stockage d'archives pour les banques monégasques et stockage de pneus pour BMW, Mercedes-Benz et autres marques automobiles présentes dans la Principauté). Mais aujourd'hui, c'est le secteur des particuliers avec déjà plus d'une centaine de clients qui est visé pour accélérer le développement.

Ce développement, YouStock qui vise un chiffre d'affaires de de 450 000€ en 2017 et un prévisionnel de 700 000€ un an plus tard, compte le booster à travers une levée de fonds prévue avant l'été. Le tour de table avait été initialement envisagé à 1,5 millions d'euros mais c'est vers une levée de 2 à 2,5 millions d'euros que l'entreprise se dirige. L'objectif est d'une part de développer et structurer les services (ouverture d'une application mobile, stockage d'œuvres d'art, création de plateforme en ligne pour la vente de mobilier stocké…) et, d'autre part, d'élargir la zone de chalandise en allant sur Toulon, puis Aix-Marseille et ensuite Lyon. A suivre donc cette start-up qui a été présentée comme la Dropbox des biens physiques.