MonacoTech : la start-up SKYdeals au salon tax-free de Cannes

Start-up parisienne qui a intégré en juillet dernier Monacotech, l'incubateur accélérateur de la Principauté, SKYdeals participera du 2 au 5 octobre à Cannes au TFWA World Exhibition, le salon mondial du Travel Retail et du Duty Free. Son stand sera installé au TFWA Digital Village, un espace où sont regroupées les dernières créations technologiques les plus innovantes du secteur. SKYdeals se présente comme la première solution d’inflight "shoppertainment". Elle vise à divertir les passagers tout au long du vol en leur proposant un catalogue varié de ventes exclusives de produits et de services à destination : cosmétique, high tech, joaillerie, etc.

Chaque voyageur aura également l’opportunité de réserver un taxi, un hôtel, un restaurant ou une excursion depuis son siège d’avion. Une occasion pour les marques de toucher les voyageurs du monde entier et, à travers cette plateforme e-commerce en vol, de proposer des ventes privées et des offres exclusives aux passagers connectés au Wi-Fi à bord. Le shopping se veut alors un divertissement à part entière grâce aux offres ludiques et dynamiques qui sont proposées aux passagers (Ventes groupées / Ventes flash / Fly over offers).

Une solution qui sera bientôt dans les airs. Suite à un premier essai en 2017 sur la ligne Paris-Punta Cana de French Bee, SKYdeals annonce qu'il sera prochainement déployé sur des vols long et court-courrier de compagnies aériennes asiatiques et européennes majeures.