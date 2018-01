MonacoTech a lancé son 3ème appel à candidatures

MonacoTech, l’incubateur-accélérateur de startups, créé en juin 2017 par la Principauté en partenariat avec Monaco Telecom, a lancé un 3ème appel à candidatures. Les porteurs de projets intéressés ont jusqu'au 1er mars à minuit pour déposer leur dossier en ligne sur le site de MonacoTech (https://monacotech.mc/apply-now/). Le jury de sélection se réunira le 12 avril. A l'occasion des deux premiers appels à candidatures (le second date du 10 juillet 2017), MonacoTech a reçu près de deux cents dossiers. Actuellement, il accueille 17 start-ups de Nanotek Materias (solutions industrielles innovantes et durables à Knap pour une nouvelle expérience shopping en passant par CIEL et les drones dirigeables, Lanéva et les bateaux électriques et connectés...